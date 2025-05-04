بحضور هنا الزاهد ودينا الشربيني.. شام الذهبي تعيد افتتاح عيادتها في مصر
خبرني - أعادت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، افتتاح عيادتها المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل بعد إغلاقها بقرار من السلطات المصرية.
وشهد الحفل حضور عدد من النجوم، أبرزهم الفنانتان هند صبري ودينا الشربيني وهنا الزاهد، إلى جانب دعم كبير من الأصدقاء والمرضى.
ونشرت شام عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، حيث ظهرت برفقة الحضور ووجهت رسالة مؤثرة قالت فيها: "بكل الحب والعاطفة، أعود إليكم يا أعضاء DAO الأوفياء. أنتم محور اهتمامنا، وفريقنا المكون من أطباء وأخصائيين معتمدين هنا لتقديم خدمات شاملة تهتم بالبشرة والصحة الداخلية".
وأكدت شام أن فريق العمل يسعى دائمًا لتقديم خدمات متميزة بمستوى عالمي، قائلة: "رجعنا أحسن وأقوى ليكم، ونسعى بكل حب لتقديم أعلى جودة خدمات طبية في أم الدنيا مصر".
وجاءت إعادة الافتتاح بعد أسبوعين من إغلاق العيادة بقرار من وزارة الصحة المصرية، التي أجرت حملة تفتيش على عدد من المراكز الطبية في منطقة القاهرة الجديدة.
وكشفت الوزارة عن وجود مخالفات، من بينها افتقار العيادة إلى اشتراطات التراخيص، ضبط أدوية غير مسجلة، وأجهزة طبية غير مرخصة. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى النيابة المختصة.
وبعد الأزمة، أكدت شام أنها عازمة على مواصلة النجاح وتقديم خدماتها بشكل قانوني واحترافي. وأشارت إلى أنها حرصت على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وتطوير العيادة لتكون نموذجًا للتميز في مجال العناية بالبشرة والتغذية العلاجية.
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