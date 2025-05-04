بحضور هنا الزاهد ودينا الشربيني.. شام الذهبي تعيد افتتاح عيادتها في مصر

خبرني - أعادت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، افتتاح عيادتها المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل بعد إغلاقها بقرار من السلطات المصرية.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم، أبرزهم الفنانتان هند صبري ودينا الشربيني وهنا الزاهد، إلى جانب دعم كبير من الأصدقاء والمرضى.

ونشرت شام عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الحفل، حيث ظهرت برفقة الحضور ووجهت رسالة مؤثرة قالت فيها: "بكل الحب والعاطفة، أعود إليكم يا أعضاء DAO الأوفياء. أنتم محور اهتمامنا، وفريقنا المكون من أطباء وأخصائيين معتمدين هنا لتقديم خدمات شاملة تهتم بالبشرة والصحة الداخلية".

وأكدت شام أن فريق العمل يسعى دائمًا لتقديم خدمات متميزة بمستوى عالمي، قائلة: "رجعنا أحسن وأقوى ليكم، ونسعى بكل حب لتقديم أعلى جودة خدمات طبية في أم الدنيا مصر".

وجاءت إعادة الافتتاح بعد أسبوعين من إغلاق العيادة بقرار من وزارة الصحة المصرية، التي أجرت حملة تفتيش على عدد من المراكز الطبية في منطقة القاهرة الجديدة.

وكشفت الوزارة عن وجود مخالفات، من بينها افتقار العيادة إلى اشتراطات التراخيص، ضبط أدوية غير مسجلة، وأجهزة طبية غير مرخصة. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الملف إلى النيابة المختصة.

وبعد الأزمة، أكدت شام أنها عازمة على مواصلة النجاح وتقديم خدماتها بشكل قانوني واحترافي. وأشارت إلى أنها حرصت على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وتطوير العيادة لتكون نموذجًا للتميز في مجال العناية بالبشرة والتغذية العلاجية.