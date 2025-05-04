صبري عبدالمنعم يكشف تطورات حالته الصحية
خبرني - أكد الفنان صبري عبدالمنعم تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، وناشد جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.
وأوضح لوسائل إعلام محلية تفاصيل حالته الصحية قائلًا: "للأسف وقعت مرتين بسبب الإغماء، والدكتور طلب نقلي للمستشفى لإجراء الفحوصات. القلب بخير، لكن عندي نقص في الدم، وحالتي متدهورة ومش قادر أتحرك. منتظر نتيجة التحاليل. ادعولي".
وأشار الفنان إلى أنه تعرض لهذه الوعكة أثناء تصوير أحد مشاهده، وقال: "وقعت أثناء التصوير وتم نقلي للطوارئ، وأنا الآن بالمستشفى".
وفي تصريح لاحق، طمأن عبد المنعم جمهوره بأن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، قائلًا: "الحمد لله أنا أحسن شوية. الدكتور طمأنني، وابتديت أقف على رجلي، لكن لسه محتاج أستكمل العلاج بالمستشفى ليومين إضافيين".
وشارك الفنان صبري عبد المنعم في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث لعب دور رجل يمتلك مصنعًا ويواجه تحديات كبيرة تؤدي إلى انقلاب حياته رأسًا على عقب.
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