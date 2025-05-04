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صبري عبدالمنعم يكشف تطورات حالته الصحية

صبري عبدالمنعم يكشف تطورات حالته الصحية

2025-05-04 07:26:50
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد الفنان صبري عبدالمنعم تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، وناشد جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

وأوضح لوسائل إعلام محلية تفاصيل حالته الصحية قائلًا: "للأسف وقعت مرتين بسبب الإغماء، والدكتور طلب نقلي للمستشفى لإجراء الفحوصات. القلب بخير، لكن عندي نقص في الدم، وحالتي متدهورة ومش قادر أتحرك. منتظر نتيجة التحاليل. ادعولي".

وأشار الفنان إلى أنه تعرض لهذه الوعكة أثناء تصوير أحد مشاهده، وقال: "وقعت أثناء التصوير وتم نقلي للطوارئ، وأنا الآن بالمستشفى".

وفي تصريح لاحق، طمأن عبد المنعم جمهوره بأن حالته بدأت تتحسن تدريجيًا، قائلًا: "الحمد لله أنا أحسن شوية. الدكتور طمأنني، وابتديت أقف على رجلي، لكن لسه محتاج أستكمل العلاج بالمستشفى ليومين إضافيين".

وشارك الفنان صبري عبد المنعم في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث لعب دور رجل يمتلك مصنعًا ويواجه تحديات كبيرة تؤدي إلى انقلاب حياته رأسًا على عقب.

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