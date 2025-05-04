لورنس المنسي يتضامن مع زوجته ويحلق شعره
خبرني - في لفتة إنسانية مؤثرة، عبّر صانع المحتوى الأردني لورنس المنسي عن تضامنه العميق مع زوجته آية الشوبكي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، من خلال حلاقة شعره بالكامل دعمًا لها مع بدء رحلتها في تلقي العلاج الكيميائي.
المنسي، الذي يتمتع بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشر صورة من داخل المستشفى تظهر الأجهزة الطبية، مؤكداً أن زوجته بدأت أولى جلسات العلاج، وطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء، قائلاً: "ادعولها بالشفاء، الله يخليكم، وما تشوفوا مكروه بأحبابكم."
كما نشر دعاء مؤثر باسمها، ووجّه رسالة شكر لكل من تواصل معه وعبّر عن دعمه، موضحًا أن حلاقته لشعره جاءت كتعبير رمزي عن الوقوف إلى جانب زوجته في أصعب مراحلها.
لورنس، المعروف باسمه الحقيقي محمد المنسي، كان قد أعلن زواجه من آية الشوبكي في أبريل 2023، وتحوّلت قصتهما الآن إلى مصدر كبير للتعاطف والدعاء على مستوى الشارع الأردني ومواقع التواصل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية