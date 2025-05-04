لورنس المنسي يتضامن مع زوجته ويحلق شعره

خبرني - في لفتة إنسانية مؤثرة، عبّر صانع المحتوى الأردني لورنس المنسي عن تضامنه العميق مع زوجته آية الشوبكي، بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، من خلال حلاقة شعره بالكامل دعمًا لها مع بدء رحلتها في تلقي العلاج الكيميائي.

المنسي، الذي يتمتع بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشر صورة من داخل المستشفى تظهر الأجهزة الطبية، مؤكداً أن زوجته بدأت أولى جلسات العلاج، وطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء، قائلاً: "ادعولها بالشفاء، الله يخليكم، وما تشوفوا مكروه بأحبابكم."

كما نشر دعاء مؤثر باسمها، ووجّه رسالة شكر لكل من تواصل معه وعبّر عن دعمه، موضحًا أن حلاقته لشعره جاءت كتعبير رمزي عن الوقوف إلى جانب زوجته في أصعب مراحلها.

لورنس، المعروف باسمه الحقيقي محمد المنسي، كان قد أعلن زواجه من آية الشوبكي في أبريل 2023، وتحوّلت قصتهما الآن إلى مصدر كبير للتعاطف والدعاء على مستوى الشارع الأردني ومواقع التواصل.

