بأغلبية ساحقة.. نقابة سورية تسحب الثقة من مازن الناطور

بأغلبية ساحقة.. نقابة سورية تسحب الثقة من مازن الناطور
خبرني - بعدما أثار خلال الفترة الماضية انتقادات شخصيات سورية كثيرة بسبب القرارات الأخيرة، سحب مجلس نقابة الفنانين السوريين، الأحد، الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور.
بأغلبية أصوات مجلس النقابة
فقد أصدر مجلس نقابة الفنانين في سوريا، الأحد، قراراً بسحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور بأغلبية أصوات مجلس النقابة، وفقا لوسائل إعلام سورية محلية نشرت صورة من البيان.
وأضاف أن قرار السحب جاء بسبب تفرد النقيب بالقرار ومخالفة قانون النقابة.
كما تابع أن سحب الثقة من مازن الناطور بصفته نقيبا أتى استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019، وذلك بسبب "الاستئثار بالقرار وتهميش أعضاء المجلس المركزي ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة"، وفق الصورة.
ووقع على هذا البيان نائب النقيب المؤقت الفنان نور مهنا.
وأعلن إحالة نسخة منه إلى الجهات المختصة داخل النقابة، بما في ذلك الصندوق والمحاسبة والمكتب الإداري.
فصل سلاف فواخرجي
وكان الناطور خلال الفترة الماضية أثار انتقادات بسبب بعض القرارات التي أصدرها بينها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة على خلفية تصريحاتها.
أيضا انتقد المخرج السوري الليث حجو مؤخراً قرارات النقابة، مشدداً على أنها فشل فشلًا ذريعا، وطالبها بالاستقالة.
ورأى أن النقابة بقيادة الناطور وقعت في أخطاء خلال أشهر قليلة توازي أخطاء سنوات من مجلس النقابة السابق، على حد قوله.
كما وافقه الرأي الفنان السوري عابد فهد، إذ علّق في تصريحات إعلامية، على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين، بأنه تم اتخاذه بطريقة غير احترافية، وجاء مستعجلا.
شطب سلاف فواخرجي يقسم السوريين
بالمقابل، رد الناطور بأن كلام حجو فيه تناقـض وبعيد عن الموضوعية.
يذكر أن الفنان السوري مازن الناطور تسلم رسمياً منصب نقيب الفنانين السوريين في مارس/آذار الماضي، لفترة تسيير الأعمال، وذلك في خطوة وصفها بأنها "حل إسعافي وضروري" لضمان استمرارية عمل النقابة وعدم تعطيل مصالح أعضائها.
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