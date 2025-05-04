بأغلبية ساحقة.. نقابة سورية تسحب الثقة من مازن الناطور

خبرني - بعدما أثار خلال الفترة الماضية انتقادات شخصيات سورية كثيرة بسبب القرارات الأخيرة، سحب مجلس نقابة الفنانين السوريين، الأحد، الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور.

بأغلبية أصوات مجلس النقابة

فقد أصدر مجلس نقابة الفنانين في سوريا، الأحد، قراراً بسحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور بأغلبية أصوات مجلس النقابة، وفقا لوسائل إعلام سورية محلية نشرت صورة من البيان.

وأضاف أن قرار السحب جاء بسبب تفرد النقيب بالقرار ومخالفة قانون النقابة.

كما تابع أن سحب الثقة من مازن الناطور بصفته نقيبا أتى استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019، وذلك بسبب "الاستئثار بالقرار وتهميش أعضاء المجلس المركزي ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة"، وفق الصورة.

ووقع على هذا البيان نائب النقيب المؤقت الفنان نور مهنا.

وأعلن إحالة نسخة منه إلى الجهات المختصة داخل النقابة، بما في ذلك الصندوق والمحاسبة والمكتب الإداري.

فصل سلاف فواخرجي

وكان الناطور خلال الفترة الماضية أثار انتقادات بسبب بعض القرارات التي أصدرها بينها فصل الفنانة سلاف فواخرجي من النقابة على خلفية تصريحاتها.

أيضا انتقد المخرج السوري الليث حجو مؤخراً قرارات النقابة، مشدداً على أنها فشل فشلًا ذريعا، وطالبها بالاستقالة.

ورأى أن النقابة بقيادة الناطور وقعت في أخطاء خلال أشهر قليلة توازي أخطاء سنوات من مجلس النقابة السابق، على حد قوله.

كما وافقه الرأي الفنان السوري عابد فهد، إذ علّق في تصريحات إعلامية، على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين، بأنه تم اتخاذه بطريقة غير احترافية، وجاء مستعجلا.

شطب سلاف فواخرجي يقسم السوريين



بالمقابل، رد الناطور بأن كلام حجو فيه تناقـض وبعيد عن الموضوعية.

يذكر أن الفنان السوري مازن الناطور تسلم رسمياً منصب نقيب الفنانين السوريين في مارس/آذار الماضي، لفترة تسيير الأعمال، وذلك في خطوة وصفها بأنها "حل إسعافي وضروري" لضمان استمرارية عمل النقابة وعدم تعطيل مصالح أعضائها.