“ڤي إف إس غلوبال” تستفيد من حلول“إس إيه بي” لتعزيز خدمات التأشيرات الرقمية

“ڤي إف إس غلوبال” تستفيد من حلول“إس إيه بي” لتعزيز خدمات التأشيرات الرقمية
ويتزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في مجال خدمات التنقل عبر الحدود وخدمات الأفراد، في حين تسعى الحكومات إلى استخدام تقنيات مبتكرة، كتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة والأمن السيادي. وتسارع“ڤي إف إس غلوبال” الخطى وفق خططها الابتكارية لمساعدة الحكومات على تلبية الاحتياجات متزايدة التعقيد للمسافرين والمواطنين، باعتماد الإصدار السحابي العام من منصة“إس/4 هانا” من“إس إيه بي” SAP S/4HANA Public Cloud Edition بجانب حلول أخرى من عملاقة التكنولوجيا العالمية.
وانسجاماً مع رؤيتها لتبني الابتكار التكنولوجي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، اختارت كذلك“ڤي إف إس غلوبال” منصة“اس ايه بي” التقنية للأعمال SAP Business Technology Platform ومنصة“بزنس داتا كلاود” SAP Business Data Cloud لتقديم حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها، وتعزيز التميز التشغيلي في عملياتها العالمية.
من ناحيته قال مايكل نيليس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لدى“ڤي إف إس” والمدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي:“سيُسهم توحيد الخبرات بين 'ڤي إف إس غلوبال' و'إس إيه بي' في إحداث نقلة نوعية في خدمات التنقل عبر الحدود والخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف نيليس:“من الناحية الاستراتيجية، فإن هذا التعاون يضعنا في موقع ريادي لإعادة رسم ملامح مستقبل تقنيات الحكومة والسفر المدعومة بابتكارات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعود بالفائدة على الحكومات والمسافرين والمواطنين حول العالم”.
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