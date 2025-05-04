“ڤي إف إس غلوبال” تستفيد من حلول“إس إيه بي” لتعزيز خدمات التأشيرات الرقمية

MENAFN - Asdaf News) أعلنت اليوم شركة “إس إيه بي” (رمزها في بورصة نيويورك SAP)، أن شركة“ڤي إف إس غلوبال” VFS Global، الرائدة عالميًا في تقديم خدمات التأشيرات والخدمات القنصلية والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية، سوف تستفيد من تقنيات“إس إيه بي” لتطوير حلول رقمية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمات التنقل عبر الحدود والخدمات المقدمة للأفراد.

ويتزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في مجال خدمات التنقل عبر الحدود وخدمات الأفراد، في حين تسعى الحكومات إلى استخدام تقنيات مبتكرة، كتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة والأمن السيادي. وتسارع“ڤي إف إس غلوبال” الخطى وفق خططها الابتكارية لمساعدة الحكومات على تلبية الاحتياجات متزايدة التعقيد للمسافرين والمواطنين، باعتماد الإصدار السحابي العام من منصة“إس/4 هانا” من“إس إيه بي” SAP S/4HANA Public Cloud Edition بجانب حلول أخرى من عملاقة التكنولوجيا العالمية.

وانسجاماً مع رؤيتها لتبني الابتكار التكنولوجي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، اختارت كذلك“ڤي إف إس غلوبال” منصة“اس ايه بي” التقنية للأعمال SAP Business Technology Platform ومنصة“بزنس داتا كلاود” SAP Business Data Cloud لتقديم حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملائها، وتعزيز التميز التشغيلي في عملياتها العالمية.

من ناحيته قال مايكل نيليس، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لدى“ڤي إف إس” والمدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي:“سيُسهم توحيد الخبرات بين 'ڤي إف إس غلوبال' و'إس إيه بي' في إحداث نقلة نوعية في خدمات التنقل عبر الحدود والخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأضاف نيليس:“من الناحية الاستراتيجية، فإن هذا التعاون يضعنا في موقع ريادي لإعادة رسم ملامح مستقبل تقنيات الحكومة والسفر المدعومة بابتكارات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعود بالفائدة على الحكومات والمسافرين والمواطنين حول العالم”.