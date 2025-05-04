إجلاء 13 سائحا و2 من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إجلاء 13 سائحا و2 من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت محافظة العقبة، الأحد، إنه تم إجلاء 13 سائحا واثنين من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية