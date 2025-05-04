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الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

2025-05-04 03:16:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، نتيجة الهطولات المطرية التي تشهدها بعض المناطق.


وبينت ان بعض المناطق قد تشهد هطولاً غزيراً، ما يؤدي إلى انعدام أو تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق.


وأهابت بالسائقين بتخفيف السرعة وشغيل الأضواء وترك مسافة أمان كافية والالتزام بتعليمات السلامة.

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