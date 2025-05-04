الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت ادارة الأرصاد الجوية المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، نتيجة الهطولات المطرية التي تشهدها بعض المناطق.
وبينت ان بعض المناطق قد تشهد هطولاً غزيراً، ما يؤدي إلى انعدام أو تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق.
وأهابت بالسائقين بتخفيف السرعة وشغيل الأضواء وترك مسافة أمان كافية والالتزام بتعليمات السلامة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية