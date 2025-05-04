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زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

2025-05-04 03:16:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بين البلدين.
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.

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