زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

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زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بين البلدين.
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الحالي بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.
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