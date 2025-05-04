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تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة

تعيين نضال العياصرة أمينا عاما لوزارة الثقافة

2025-05-04 03:16:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء تعيين، الدكتور نضال إبراهيم العياصرة، أميناً عاماً لوزارة الثقافة.


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