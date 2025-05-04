نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك

نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك
وأوضح مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكشف جار على الأغنام النافقة، مشيرا إلى أن مالك الأغنام أفاد للمديرية أن سبب النفوق هو "ضرب" أحد أسلاك الكهرباء الذي يقع بالقرب من موقع الأغنام.
وأشار إلى أن حوادث الصواعق تعد من المخاطر الطبيعية التي قد تتسبب بأضرار مادية وخسائر في الأرواح والممتلكات خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية.
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