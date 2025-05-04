نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفق مساء اليوم الأحد، 8 أغنام تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة الغوير، جنوبي محافظة الكرك؛ بسبب صاعقة رعدية تبعها هطول مطري غزير في مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكشف جار على الأغنام النافقة، مشيرا إلى أن مالك الأغنام أفاد للمديرية أن سبب النفوق هو "ضرب" أحد أسلاك الكهرباء الذي يقع بالقرب من موقع الأغنام.



وأشار إلى أن حوادث الصواعق تعد من المخاطر الطبيعية التي قد تتسبب بأضرار مادية وخسائر في الأرواح والممتلكات خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية.