  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك

نفوق أغنام جراء صاعقة رعدية في الكرك

2025-05-04 03:16:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفق مساء اليوم الأحد، 8 أغنام تعود ملكيتها لأحد المواطنين في منطقة الغوير، جنوبي محافظة الكرك؛ بسبب صاعقة رعدية تبعها هطول مطري غزير في مختلف أنحاء المحافظة.


وأوضح مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكشف جار على الأغنام النافقة، مشيرا إلى أن مالك الأغنام أفاد للمديرية أن سبب النفوق هو "ضرب" أحد أسلاك الكهرباء الذي يقع بالقرب من موقع الأغنام.


وأشار إلى أن حوادث الصواعق تعد من المخاطر الطبيعية التي قد تتسبب بأضرار مادية وخسائر في الأرواح والممتلكات خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية.

MENAFN04052025000208011052ID1109506077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث