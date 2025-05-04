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نتنياهو: نحن والعالم بأسره مهددون من الحوثيين

نتنياهو: نحن والعالم بأسره مهددون من الحوثيين

2025-05-04 03:16:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل والعالم بأسره مهددون من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) وإنها "لن تتسامح مع ذلك وسنتخذ إجراءات شديدة ضدهم".

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