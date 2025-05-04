  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة

الهيئة الخيرية الهاشمية: مستمرون بتوزيع الخبز في قطاع غزة

2025-05-04 03:16:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إنها مستمرة بتوزيع الخبز في قطاع غزة بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة.
وأضافت الهيئة في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، أنها مستمرة بتوزيع الخبز للتخفيف من الألم والمعاناة عن أهالي غزة.
وقالت "نحمل الخبز لنزرع بسمة وسط الركام، جهد الهيئة المستمر، بالتعاون مع لجنة زكاة المناصرة".

MENAFN04052025000208011052ID1109506075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث