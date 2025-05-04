الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق بحث وإنقاذ شُكّلت في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا والدفاع المدني وقوات الدرك والشرطة السياحية للتعامل مع بلاغين وردا لفقدان أشخاص في محافظتي الطفيلة ولواء الشوبك.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ البلاغ الأول ورد لمديرية شرطة غرب معان لمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى التعامل وإخلاء 14 سائحاً دون إصابات تذكر فيما زال البحث جارياً عن اثنين ( ام وابنها ) ما زالا مفقودين.
وأكّد أنّ فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول
وتعود مديرية الأمن العام بتجديد تحذيراتها المتتابعة حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير بالقرب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ البلاغ الأول ورد لمديرية شرطة غرب معان لمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى التعامل وإخلاء 14 سائحاً دون إصابات تذكر فيما زال البحث جارياً عن اثنين ( ام وابنها ) ما زالا مفقودين.
وأكّد أنّ فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول
وتعود مديرية الأمن العام بتجديد تحذيراتها المتتابعة حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير بالقرب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية