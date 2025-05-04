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الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا

الأمن يتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والبترا

2025-05-04 03:16:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق بحث وإنقاذ شُكّلت في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا والدفاع المدني وقوات الدرك والشرطة السياحية للتعامل مع بلاغين وردا لفقدان أشخاص في محافظتي الطفيلة ولواء الشوبك.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ البلاغ الأول ورد لمديرية شرطة غرب معان لمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى التعامل وإخلاء 14 سائحاً دون إصابات تذكر فيما زال البحث جارياً عن اثنين ( ام وابنها ) ما زالا مفقودين.
وأكّد أنّ فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول
وتعود مديرية الأمن العام بتجديد تحذيراتها المتتابعة حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير بالقرب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة.

MENAFN04052025000208011052ID1109506074

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