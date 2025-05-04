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رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن الأسرى

رئيس الأركان الإسرائيلي يتحدث عن الأسرى

2025-05-04 03:16:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت يديعوت أحرونوت عن رئيس الأركان ان هدفا إعادة الرهائن وهزيمة حماس يمثلان إشكالية عندما يوضع أحدهما بمواجهة الآخر.


وبينت ان رئيس الأركان حذر في مناقشة أمنية حساسة من إمكانية خسارة الرهائن في حال توسيع القتال في غزة.

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