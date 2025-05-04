تراجع الأردن 15 مرتبة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة حديث مواقع التواصل .. استمع

تراجع الأردن 15 مرتبة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة حديث مواقع التواصل .. استمع
حيث كتب الصحفي أحمد الزعبي : ما هو شعورنا في اليوم العالمي لحرية الصحافة؟ تماماً كشعور اليتيم في عيد الأم!.. على أي حال.. ميزة الأرض أنها دائمة الدوران ، ويبقى هذا المدى لنا، و الفضاء أوسع بكثييير من غرفة الرقيب، السماء صفحات بلا هوامش والغيم حبر الحالمين... و اما نحن الثابتون ، الراسخون ، الذين لا ينظرون الى الوطن على انه كرسي او يعتبرون اقلامهم وأصواتهم فرصة استثمارية ،سنبقى نكتب بالفأس حتى تثمر...لن نستسلم.
و قال قاسم : لعلّ من أهم أسباب هذا التفاوت الكبير هو "قانون الجرائم الإلكترونية"، الذي يبرز بوضوح في ملف الحريات العامّة والتقييدات المفروضة على قدسية الكلمة وحرية التعبير من الأساتذة الصحفيون والعاملون بمختلف المؤسسات الإعلامية، وكان آخر المعتقلين بموجب هذا القانون الصحفية هبة أبو طه، التي اعتُقلت لمدة عام قابل للاستئناف، والكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي الذي أُطلق سراحه بعد توقيفه لمدة 200 يوم.
و نشر يحيى شقير : يأتي الإحتفال السنوي لتذكير الحكومات بضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير وتذكر الصحفيين الذي دفعوا حياتهم ثمناً لمهنتهم أو سجنوا أو جرى تخويفهم، و بالنسبة للأردن ونظرًا لاهتمامي بموضوع الحريات الصحفية والتشريعات الإعلامية أعتقد أن المراقب لما تنشره وتبثه وسائل الإعلام لا يعكس تعددية حقيقية في الآراء بالنسبة للقضايا العامة وفي النهاية تخرج معزوفة واحدة تردد ما تريده الحكومات وإن ظهر الرأي الآخر على ندرته فهو للتنفيس وإعطاء أمثلة على وجود آراء أخرى غير الرواية الرسمية.
و غردت هالة عاهد : تراجع الأردن للمرتبة 147 على مؤشر حرية الصحافة العالمي 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، ويعزى هذا التراجع لأسباب عدة اهمها القيود القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية، وتراجعت اسرائيل للمرتبة 112 بسبب القيود المفروضة على التغطية الصحفية وجرائمها ضد الصحفيين في غزة.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...
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