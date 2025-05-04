تراجع الأردن 15 مرتبة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل واسع خبر تراجع المملكة 15 مرتبة في المؤشر السنوي لحرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن منظمة“مراسلون بلا حدود”، ليحل الأردن في المرتبة 147 من أصل 180 دولة، و جاء هذا التراجع بعد عام من التقدّم الملفت الذي حققته المملكة على نفس المؤشر، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التراجع من الصحفيين و النشطاء ...

حيث كتب الصحفي أحمد الزعبي : ما هو شعورنا في اليوم العالمي لحرية الصحافة؟ تماماً كشعور اليتيم في عيد الأم!.. على أي حال.. ميزة الأرض أنها دائمة الدوران ، ويبقى هذا المدى لنا، و الفضاء أوسع بكثييير من غرفة الرقيب، السماء صفحات بلا هوامش والغيم حبر الحالمين... و اما نحن الثابتون ، الراسخون ، الذين لا ينظرون الى الوطن على انه كرسي او يعتبرون اقلامهم وأصواتهم فرصة استثمارية ،سنبقى نكتب بالفأس حتى تثمر...لن نستسلم.

و قال قاسم : لعلّ من أهم أسباب هذا التفاوت الكبير هو "قانون الجرائم الإلكترونية"، الذي يبرز بوضوح في ملف الحريات العامّة والتقييدات المفروضة على قدسية الكلمة وحرية التعبير من الأساتذة الصحفيون والعاملون بمختلف المؤسسات الإعلامية، وكان آخر المعتقلين بموجب هذا القانون الصحفية هبة أبو طه، التي اعتُقلت لمدة عام قابل للاستئناف، والكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي الذي أُطلق سراحه بعد توقيفه لمدة 200 يوم.

و نشر يحيى شقير : يأتي الإحتفال السنوي لتذكير الحكومات بضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير وتذكر الصحفيين الذي دفعوا حياتهم ثمناً لمهنتهم أو سجنوا أو جرى تخويفهم، و بالنسبة للأردن ونظرًا لاهتمامي بموضوع الحريات الصحفية والتشريعات الإعلامية أعتقد أن المراقب لما تنشره وتبثه وسائل الإعلام لا يعكس تعددية حقيقية في الآراء بالنسبة للقضايا العامة وفي النهاية تخرج معزوفة واحدة تردد ما تريده الحكومات وإن ظهر الرأي الآخر على ندرته فهو للتنفيس وإعطاء أمثلة على وجود آراء أخرى غير الرواية الرسمية.

و غردت هالة عاهد : تراجع الأردن للمرتبة 147 على مؤشر حرية الصحافة العالمي 2025 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، ويعزى هذا التراجع لأسباب عدة اهمها القيود القانونية في قانون الجرائم الإلكترونية، وتراجعت اسرائيل للمرتبة 112 بسبب القيود المفروضة على التغطية الصحفية وجرائمها ضد الصحفيين في غزة.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم، في أمان الله ...