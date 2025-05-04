مصابون في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة
وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع النخيل داخل حي التفاح، شرق مدينة غزة، كما أصيب مواطن في قصف للاحتلال بالقرب من مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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