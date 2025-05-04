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مصابون في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

مصابون في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

2025-05-04 03:16:08
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أصيب عدد من المواطنين، بجروح مساء اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين إثر قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع النخيل داخل حي التفاح، شرق مدينة غزة، كما أصيب مواطن في قصف للاحتلال بالقرب من مدرسة أبو نويرة في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف في المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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