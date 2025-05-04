رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع تزويد المشافي الحكومية بأنظمة الطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع تزويد المشافي الحكومية بأنظمة الطاقة الشمسية
واطلع مصطفى من أعضاء اللجنة التوجيهية على أركان المشروع الذي سيتم من خلاله تركيب أنظمة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية في 13 مستشفى حكومي بالضفة الغربية، سيستفيد منه نحو 3.2 مليون مواطن، وسيساهم في تحسين أمن الطاقة، وخفض فواتير الكهرباء لوزارة الصحة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع الذي يقلل الاعتماد على الشبكة الكهربائية ومولدات الديزل، ويساهم في خفض تكاليف التشغيل والبصمة الكربونية للمشافي الحكومية، وتعزيز قدرتها وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتوافرها طوال الوقت.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية