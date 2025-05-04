رئيس الوزراء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع تزويد المشافي الحكومية بأنظمة الطاقة الشمسية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / ضمن مبادرة أمن الطاقة، بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال لقائه اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مستجدات تنفيذ مشروع تزويد المشافي الحكومية في الضفة الغربية بأنظمة الطاقة الشمسية (المشروع النرويجي)، والتي تضم ممثلين عن سلطة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة.

واطلع مصطفى من أعضاء اللجنة التوجيهية على أركان المشروع الذي سيتم من خلاله تركيب أنظمة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية في 13 مستشفى حكومي بالضفة الغربية، سيستفيد منه نحو 3.2 مليون مواطن، وسيساهم في تحسين أمن الطاقة، وخفض فواتير الكهرباء لوزارة الصحة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع الذي يقلل الاعتماد على الشبكة الكهربائية ومولدات الديزل، ويساهم في خفض تكاليف التشغيل والبصمة الكربونية للمشافي الحكومية، وتعزيز قدرتها وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتوافرها طوال الوقت.