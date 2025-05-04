السفير الأردني في مصر يلتقي فريق جوردان رايدرز

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 أيار (بترا)– التقى السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، اليوم الأحد، فريق "جوردان رايدرز" للدراجات النارية، الذي يزور جمهورية مصر العربية ضمن جولة برية انطلقت من العاصمة عمّان يوم الأربعاء الماضي.

وتأتي زيارة الفريق إلى القاهرة في إطار برنامج مشترك مع نادي السيارات والرحلات المصري، تحت شعار "القلوب أردنية والأحضان مصرية"، وتهدف إلى تعزيز دور رياضة الدراجات النارية في التقارب الثقافي والترويج السياحي بين البلدين.

وكان الفريق انطلق من عمّان مرورا بمدينة العقبة، قبل أن ينتقل بحرا عبر عبارة إلى ميناء نويبع المصري، ومنه واصل رحلته برا إلى مدينة ذهب الساحلية، ومنها إلى عدد من المحافظات والمدن المصرية حتى وصوله إلى العاصمة القاهرة.

ورفع أعضاء الفريق علم الأردن على دراجاتهم النارية طوال الرحلة، كما ارتدوا زيا موحدا يحمل ألوان العلم الأردني، ومن المقرر أن يواصل الفريق جولته إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، قبل أن يعود بحراً إلى العقبة ومنها إلى عمّان.

وحضر اللقاء، الذي جمع السفير العضايلة بفريق "جوردان رايدرز"، رئيس نادي السيارات والرحلات المصري، علي عيسى، إلى جانب عدد من رواد رياضة ركوب الدراجات النارية من الأردن ومصر، حيث أكد المشاركون أهمية هذه الرياضة في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الرياضة والترفيه، فضلاً عن دورها في دعم الترويج السياحي والرحلات البرية المشتركة.

وأكد العضايلة عمق العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات، مشددا على أهمية استثمار الفعاليات الرياضية في تعزيز التعاون الثنائي.

من جهته، شدد عيسى على أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تجمع بين الرياضة والسياحة، مشيراً إلى أن الرياضة باتت تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المؤثرة في بناء العلاقات بين الشعوب.

--(بترا)

ع ح/أز/ ه ح

04/05/2025 21:53:44