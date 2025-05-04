السفير الأردني في مصر يلتقي فريق جوردان رايدرز

السفير الأردني في مصر يلتقي فريق جوردان رايدرز
القاهرة 4 أيار (بترا)– التقى السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، اليوم الأحد، فريق "جوردان رايدرز" للدراجات النارية، الذي يزور جمهورية مصر العربية ضمن جولة برية انطلقت من العاصمة عمّان يوم الأربعاء الماضي.
وتأتي زيارة الفريق إلى القاهرة في إطار برنامج مشترك مع نادي السيارات والرحلات المصري، تحت شعار "القلوب أردنية والأحضان مصرية"، وتهدف إلى تعزيز دور رياضة الدراجات النارية في التقارب الثقافي والترويج السياحي بين البلدين.
وكان الفريق انطلق من عمّان مرورا بمدينة العقبة، قبل أن ينتقل بحرا عبر عبارة إلى ميناء نويبع المصري، ومنه واصل رحلته برا إلى مدينة ذهب الساحلية، ومنها إلى عدد من المحافظات والمدن المصرية حتى وصوله إلى العاصمة القاهرة.
ورفع أعضاء الفريق علم الأردن على دراجاتهم النارية طوال الرحلة، كما ارتدوا زيا موحدا يحمل ألوان العلم الأردني، ومن المقرر أن يواصل الفريق جولته إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، قبل أن يعود بحراً إلى العقبة ومنها إلى عمّان.
وحضر اللقاء، الذي جمع السفير العضايلة بفريق "جوردان رايدرز"، رئيس نادي السيارات والرحلات المصري، علي عيسى، إلى جانب عدد من رواد رياضة ركوب الدراجات النارية من الأردن ومصر، حيث أكد المشاركون أهمية هذه الرياضة في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الرياضة والترفيه، فضلاً عن دورها في دعم الترويج السياحي والرحلات البرية المشتركة.
وأكد العضايلة عمق العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات، مشددا على أهمية استثمار الفعاليات الرياضية في تعزيز التعاون الثنائي.
من جهته، شدد عيسى على أهمية استمرار هذا النوع من المبادرات التي تجمع بين الرياضة والسياحة، مشيراً إلى أن الرياضة باتت تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المؤثرة في بناء العلاقات بين الشعوب.
--(بترا)
ع ح/أز/ ه ح
04/05/2025 21:53:44
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