الأمن العام: فرق بحث وإنقاذ تتعامل مع حادثتي فقدان أشخاص في الحسا والبترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق بحث وإنقاذ شُكّلت في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا والدفاع المدني وقوات الدرك والشرطة السياحية للتعامل مع بلاغين وردا لفقدان أشخاص في محافظتي الطفيلة ولواء البترا.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ البلاغ الأول ورد لمديرية شرطة غرب معان لمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة البترا، حيث جرى التعامل وإخلاء 14 سائحاً دون إصابات تذكر، فيما زال البحث جارياً عن اثنين ( ام وابنها ) ما زالا مفقودين.

وأكّد أنّ فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها المتتابعة حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير بالقرب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة.

--(بترا)

ل م/أز/ هـ ح

04/05/2025 21:32:18