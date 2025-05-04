وزير الثقافة يزور الفنان ربيع شهاب ويطمئن على صحته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار(بترا)-زار وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، اليوم الأحد، الفنان ربيع شهاب للاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء، ومؤكدًا حضوره في وجدان العائلة الأردنية والعربية، خلال مشواره الفني في الدراما والمسرح كفنان قدير.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة مساء اليوم، قال الرواشدة إنّ الفنان شهاب، وبالرغم من المرض ورحلة العلاج، ما تزال أدواره التي قدّمها بأسلوب كوميدي هادف، محطّ استذكار واحترام من الجميع؛ لامتلاكه موهبة خاصة وصدق فني واضح في التعبير عن بساطة الإنسان وطموحات الشباب وكل الشرائح المجتمعية التي أدى أدوارها، في دراما القرية والمدينة والمسرح الهادف، وكل ما يذكرنا بذلك الزمان الأصيل.

وأكد الرواشدة أنّ الفنان شهاب، وكلّ فناني الأردن ومبدعيهم، دائمًا محطّ عناية الدولة الأردنية واهتمام قيادتها الهاشمية، من خلال التكريم الهاشمي المستمر للمثقفين والفنانين، لافتًا إلى تكريم جلالة الملك عبدالله الثاني للفنان شهاب بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، تقديرًا لعطائه الفني الدرامي والمسرحي، وكذلك زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، له واطمئنانه الدائم على حالته الصحية.

من جهتهم، أعربت عائلة الفنان شهاب عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تؤكّد أهمية الفنان الأردني، ووقوف الجميع معه في كلّ ظروف حياته.

يذكر أنّ الفنان ربيع شهاب تعرض لجلطة دماغية عام 2003، وبرع في الأدوار الكوميدية الهادفة في مسرحياته وأعماله الدرامية، وهو من مواليد عام 1965، وبرز اسمه منذ المسلسل الاجتماعي "حارة أبو عواد" الذي قدّمه لأعمال أكبر وأوسع ارتبطت بحياة الناس البسطاء وهمومهم الاجتماعية، مثل مسلسلات "عليوة والأيام"، و"القرار الصعب"، و"لقمة العيش"، و"تكسي الحبايب"، و"شمس الأغوار"، وبير الطيّ"، ومسرحية "علي عليوه"، واللعبة". كما أبدع في عدد من مسلسلات وبرامج الطفل، مثل "المناهل"، و"فارس الفتى الشجاع"، وغيرها من الأعمال.

--(بترا)

م ت/أز/ ه ح

04/05/2025 21:23:09