الجامعة الأردنيّة تطلق برنامج ماجستير علم النّفس الإكلينيكي

الجامعة الأردنيّة تطلق برنامج ماجستير علم النّفس الإكلينيكي
عمان 4 أيار (بترا)- أعلنت كلية الآداب في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، خلال حفل افتتاح فعاليات يومها العلمي، الذي نظمته برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إطلاق برنامج ماجستير علم النفس الإكلينيكي؛ الأول على مستوى الجامعات الحكومية، والثاني على مستوى الأردن.
ويهدف البرنامج، الذي يشكل واحدا من البرامج الرائدة في الجامعة الأردنية، إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك الكفاءة العلمية والمهنية لتقديم خدمات نفسية عالية الجودة، من خلال دمج المعرفة النظرية العميقة بالتدريب العملي المكثف وفقا لأحدث التوجهات العالمية في المجال.
وأكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة في كلمته مندوبا عن رئيس الجامعة، أن إشهار برنامج علم النفس الإكلينيكي جاء تتويجا لجهود علمية وأكاديمية امتدت لسنوات طويلة، كانت فيها المثابرة والحرص على تقديم برامج دراسات عليا تواكب الواقع وتسهم في بناء المعرفة وتحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى حرص الكلية على تبنيها -بعناية فائقة- سياسات الجامعة وإجراءاتها، وطرح برامج جديدة، وشراكات دولية، ومواكبة التحديثات ومتطلبات سوق العمل.
وقال القضاة إن تصميم البرنامج جاء ليكون مرتبطا بالتجربة العالمية في علم النفس لإعداد باحثين واختصاصيين نفسيين مؤهلين، لافتا النظر إلى أن رسالة الكلية لن تكتمل إلا برؤية طلبتها يغادرون مقاعد الدراسة وهم مؤهلون علميا ونفسيا ومزودون بالمهارات التي تمكنهم من صناعة مواقعهم في الحياة بالعمل والجهد.
ونوه القضاة إلى أن كلية الآداب تسير بخطى ثابتة نحو التجديد والتطوير والاعتمادية وتسكين البرامج، مشيرا إلى تسكين 6 برامج بكالوريوس من أصل سبعة، وخمسة برامج ماجستير من أصل تسعة، وبرنامجي دكتوراه من أصل 5، كما عملت الكلية على تجهيز ما يقارب 70 بالمئة من برامجها للحصول على الاعتماد الأردني والعمل مستمر لتجهيز ما تبقى.
بدوره، قال رئيس قسم علم النفس بالكلية الدكتور مروان الزعبي إن "ماجستير علم النفس الإكلينيكي "برنامج يرفد القطاع الصحي بالاختصاصيين النفسيين المؤهلين والمزودين بالعلم والمعرفة والتدريب الميداني الدقيق حول الاضطرابات النفسية؛ من تقييم وتشخيص وعلاج ومتابعة بعد أن كانت هذه المهنة مفتوحة للهواة والدجالين.
وأوضح أن البرنامج يقدم المعلومة التطبيقية الصحيحة في مجال التدريب والتعليم، كما يوازن بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مشيرا إلى عزم الكلية صيف العام الجامعي الحالي إنشاء مركز للخدمات النفسية يقدم خدمات التدريب للطلبة الملتحقين بالبرنامج ليستفيد منه مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي.
بدوره، أشار المنسق الأكاديمي للبرنامج وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس الدكتور أحمد الشيخ إلى أن البرنامج جاء ثمرة جهود امتدت لسنوات طويلة ليتحقق اليوم ونحتفل بإطلاقه، منوها إلى أن المعايير التي تتبعها الجامعة ومحاولات التميز لضبط مخرجات البرامج التعليمية؛ تم عكسها في تفاصيل البرنامج تماما.
وأوضح أن التوجه العام في البرنامج سيكون مناصفة بين التدريب والتدريس، وبمعدل يزيد على الـ (300) ساعة تدريبية تحت الإشراف في السنة الثانية، كاشفا وللمرة الأولى في الكليات الإنسانية عن البدء في تضمين ساعات عملية ضمن خطة الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسي للمواد النظرية، تماما كما هو معمول به في الكليات الصحية والطبية، في سبيل إكساب الطلبة المهارات المطلوبة في الإعداد النظري قبل الانتقال إلى التدريب العملي.
وقال الاستشاري الأول في الطب النفسي الدكتور وليد السرحان: إننا نقتدي بسياسة جلالة الملك عبد الله الثاني التي تدعو إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن، لافتا النظر إلى ضرورة تضمين البرنامج لمواد أساسية تدرس من قبل أطباء نفسيين، ما يمكن الطلبة من التعرف على الطبيب النفسي في إطار دراسته والاستفادة منه، وتساعدهم على العمل مستقبلا ضمن فريق متكامل، ومؤكدا أن هناك مساحة كبيرة للتقدم ولا بد من استغلالها.
وكذلك، أكد المدير القطري للهيئة الطبية الدولية الدكتور أحمد بواعنة أن إطلاق برنامج ماجستير علم النفس الإكلينيكي يشكل خطوة رائدة طال انتظارها، ذلك لأن سوق العمل مفتوح والحاجة كبيرة وفي تزايد.
وتخلل حفل افتتاح اليوم العلمي الذي أداره رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الدكتور معاذ الزعبي؛ عرض فيديو تسجيلي يوثق لمسيرة قسم علم النفس في كلية الآداب وفي الجامعة الأردنية، وذلك استذكارا للعمل التراكمي والجهود المبذولة في سبيل أن يكون للقسم مكانته وسمعته.
واشتمل اليوم العلمي على عدد من الجلسات المعرفية التي تناولت في محاورها موضوعات مختلفة ومتنوعة جمعت ما بين الأدب والشعر والنثر والصحة النفسية وعلم الاجتماع والأسرة مثل ثقافة الخلاف والاختلاف، والاستشراق في السياق العثماني، وقصة قصيدة صوت صفير البلبل للأصمعي، ودور علم النفس في العلاج التأهيلي وعلاج الإدمان وفي الطب النفسي.
--(بترا)
س ص/أز/ ه ح
04/05/2025 21:00:31
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية