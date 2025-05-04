الجامعة الأردنيّة تطلق برنامج ماجستير علم النّفس الإكلينيكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا)- أعلنت كلية الآداب في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، خلال حفل افتتاح فعاليات يومها العلمي، الذي نظمته برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إطلاق برنامج ماجستير علم النفس الإكلينيكي؛ الأول على مستوى الجامعات الحكومية، والثاني على مستوى الأردن.

ويهدف البرنامج، الذي يشكل واحدا من البرامج الرائدة في الجامعة الأردنية، إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك الكفاءة العلمية والمهنية لتقديم خدمات نفسية عالية الجودة، من خلال دمج المعرفة النظرية العميقة بالتدريب العملي المكثف وفقا لأحدث التوجهات العالمية في المجال.

وأكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة في كلمته مندوبا عن رئيس الجامعة، أن إشهار برنامج علم النفس الإكلينيكي جاء تتويجا لجهود علمية وأكاديمية امتدت لسنوات طويلة، كانت فيها المثابرة والحرص على تقديم برامج دراسات عليا تواكب الواقع وتسهم في بناء المعرفة وتحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى حرص الكلية على تبنيها -بعناية فائقة- سياسات الجامعة وإجراءاتها، وطرح برامج جديدة، وشراكات دولية، ومواكبة التحديثات ومتطلبات سوق العمل.

وقال القضاة إن تصميم البرنامج جاء ليكون مرتبطا بالتجربة العالمية في علم النفس لإعداد باحثين واختصاصيين نفسيين مؤهلين، لافتا النظر إلى أن رسالة الكلية لن تكتمل إلا برؤية طلبتها يغادرون مقاعد الدراسة وهم مؤهلون علميا ونفسيا ومزودون بالمهارات التي تمكنهم من صناعة مواقعهم في الحياة بالعمل والجهد.

ونوه القضاة إلى أن كلية الآداب تسير بخطى ثابتة نحو التجديد والتطوير والاعتمادية وتسكين البرامج، مشيرا إلى تسكين 6 برامج بكالوريوس من أصل سبعة، وخمسة برامج ماجستير من أصل تسعة، وبرنامجي دكتوراه من أصل 5، كما عملت الكلية على تجهيز ما يقارب 70 بالمئة من برامجها للحصول على الاعتماد الأردني والعمل مستمر لتجهيز ما تبقى.

بدوره، قال رئيس قسم علم النفس بالكلية الدكتور مروان الزعبي إن "ماجستير علم النفس الإكلينيكي "برنامج يرفد القطاع الصحي بالاختصاصيين النفسيين المؤهلين والمزودين بالعلم والمعرفة والتدريب الميداني الدقيق حول الاضطرابات النفسية؛ من تقييم وتشخيص وعلاج ومتابعة بعد أن كانت هذه المهنة مفتوحة للهواة والدجالين.

وأوضح أن البرنامج يقدم المعلومة التطبيقية الصحيحة في مجال التدريب والتعليم، كما يوازن بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مشيرا إلى عزم الكلية صيف العام الجامعي الحالي إنشاء مركز للخدمات النفسية يقدم خدمات التدريب للطلبة الملتحقين بالبرنامج ليستفيد منه مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي.

بدوره، أشار المنسق الأكاديمي للبرنامج وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس الدكتور أحمد الشيخ إلى أن البرنامج جاء ثمرة جهود امتدت لسنوات طويلة ليتحقق اليوم ونحتفل بإطلاقه، منوها إلى أن المعايير التي تتبعها الجامعة ومحاولات التميز لضبط مخرجات البرامج التعليمية؛ تم عكسها في تفاصيل البرنامج تماما.

وأوضح أن التوجه العام في البرنامج سيكون مناصفة بين التدريب والتدريس، وبمعدل يزيد على الـ (300) ساعة تدريبية تحت الإشراف في السنة الثانية، كاشفا وللمرة الأولى في الكليات الإنسانية عن البدء في تضمين ساعات عملية ضمن خطة الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسي للمواد النظرية، تماما كما هو معمول به في الكليات الصحية والطبية، في سبيل إكساب الطلبة المهارات المطلوبة في الإعداد النظري قبل الانتقال إلى التدريب العملي.

وقال الاستشاري الأول في الطب النفسي الدكتور وليد السرحان: إننا نقتدي بسياسة جلالة الملك عبد الله الثاني التي تدعو إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن، لافتا النظر إلى ضرورة تضمين البرنامج لمواد أساسية تدرس من قبل أطباء نفسيين، ما يمكن الطلبة من التعرف على الطبيب النفسي في إطار دراسته والاستفادة منه، وتساعدهم على العمل مستقبلا ضمن فريق متكامل، ومؤكدا أن هناك مساحة كبيرة للتقدم ولا بد من استغلالها.

وكذلك، أكد المدير القطري للهيئة الطبية الدولية الدكتور أحمد بواعنة أن إطلاق برنامج ماجستير علم النفس الإكلينيكي يشكل خطوة رائدة طال انتظارها، ذلك لأن سوق العمل مفتوح والحاجة كبيرة وفي تزايد.

وتخلل حفل افتتاح اليوم العلمي الذي أداره رئيس قسم اللغة العربية وآدابها الدكتور معاذ الزعبي؛ عرض فيديو تسجيلي يوثق لمسيرة قسم علم النفس في كلية الآداب وفي الجامعة الأردنية، وذلك استذكارا للعمل التراكمي والجهود المبذولة في سبيل أن يكون للقسم مكانته وسمعته.

واشتمل اليوم العلمي على عدد من الجلسات المعرفية التي تناولت في محاورها موضوعات مختلفة ومتنوعة جمعت ما بين الأدب والشعر والنثر والصحة النفسية وعلم الاجتماع والأسرة مثل ثقافة الخلاف والاختلاف، والاستشراق في السياق العثماني، وقصة قصيدة صوت صفير البلبل للأصمعي، ودور علم النفس في العلاج التأهيلي وعلاج الإدمان وفي الطب النفسي.

--(بترا)

س ص/أز/ ه ح

04/05/2025 21:00:31