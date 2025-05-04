مذكرة تفاهم لتمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً وتعزيز انخراطهم في برامج التنمية وريادة الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا)- وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير العمل السابق ومؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية وريادة الأعمال.

وأكد سمو الأمير مرعد أهمية بناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لما تلعبه من دورٍ مساندٍ وشريك في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو فرص التشغيل لما لها من دورٍ في إفساح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا ناشطين اقتصادياً وفاعلين في تحقيق التنمية.

وقال سموه إن تعزيز ثقافة الدمج وتحقيق الشمولية في المجالات والميادين الاقتصادية من شأنها المساهمة في طمس الصورة النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة لدى قطاع الأعمال وأصحاب العمل، ورفد سوق العمل بالكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ويخفض من معدلات الفقر والبطالة وبخاصة بين صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، أشار استيتية إلى أن توقيع المذكرة يأتي ضمن رؤية مركز تطوير الأعمال في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المنظومة الاقتصادية، وتمكينهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمجتمعات المحلية التي ينفذها المركز، وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات وبرامج المركز بما يدعم توجههم نحو التشغيل الذاتي وافتتاح مشاريعهم الخاصة وتوفير فرص العمل لهم ضمن بيئات عمل مهيأه ودامجة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الشباب وتمكينهم.

وركزت مذكرة التفاهم في بنودها على ضرورة إعداد خطة عملٍ مشتركة لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج التنموية وخطط واستراتيجيات المركز وسياساته.

وأكدت المذكرة ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية، بما يعزز من وصولهم لفرص العمل، واستهدافهم في برامج ريادة الأعمال والجهود التوعوية المرتبطة بها لرفع نسبة مشاركتهم.

كذلك ركزت المذكرة على ضرورة تدريب وبناء قدرات العاملين في المركز على المنهجية الحقوقية، وطرق التواصل اللائقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الأربعين الخاص بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وغير ذلك من برامج تدريبية من شأنها تعزيز ثقافة الدمج والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية، الى جانب تزويد المركز بما يحتاج من بياناتٍ ومعطيات وقصص نجاحٍ من شأنها تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجه وأنشطته وغير ذلك من أشكال الدعم الفني الذي من شأنه تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمنصات الإلكترونية والمعلومات والبرامج التدريبية التي ينفذها المركز.

--(بترا)

ه ر/ ه ح

04/05/2025 20:13:24