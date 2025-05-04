الريادة النيابية تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا) - أقرت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب حسين كريشان، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

جاء ذلك بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة والدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.

وأكد كريشان، أن إقرار المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، موضحا أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم سوق ناشئة، بل يسعى إلى تعزيز البنية التشريعية وجذب الاستثمارات العالمية وتهيئة بيئة تنافسية لمنصات أردنية رائدة في مجال الأصول الافتراضية.

وقال "نحن أمام فرصة ذهبية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار قانوني شفاف وعادل يحمي الحقوق ويعزز تطور الاقتصاد الوطني ويكرس مكانة الأردن كدولة رائدة في التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف إن مشروع القانون بحسب الأسباب الموجبة يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية وتوفير إطار رقابي وإشرافي يوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم هذا القطاع بما يشمل منح التراخيص وضمان التزام مزودي الخدمات بالمتطلبات القانونية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

من جهته، أوضح سميرات أن القانون يأتي تتويجا لجهود متواصلة لبناء إطار تشريعي يحمي حقوق المستخدمين والمستثمرين ويواكب التطورات المتسارعة في هذا القطاع.

ولفت إلى أن الأردن سيكون من أوائل دول المنطقة التي تعتمد تشريعا شاملا في هذا المجال، ما يعزز البيئة الاستثمارية الرقمية.

بدوره، أشار القضاة إلى أن إعداد القانون جاء بالتعاون مع الجهات الرقابية والتشريعية المختصة، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق توازن بين التمكين الرقمي والحماية القانونية وخلق إطار رقابي فعال يعزز الشفافية ويمنع إساءة استخدام الأصول الافتراضية.

من جانبه، بين شحادة أن مشروع القانون يشكل خطوة محورية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى دوره في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تشجيع الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.

وقال إن وجود بيئة قانونية واضحة سيعطي الثقة للمستثمرين ويحفز الجهات العالمية على دخول السوق الأردني.

من ناحيتهم، أكد النواب فليحه الخضير، دينا البشير، مؤيد العلاونة، حامد الرحامنة، أحمد العليمات وعبد الباسط الكبارتي، أهمية توفير الضمانات الكافية لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين وتعزيز آليات الرقابة والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-- (بترا)

م خ/أ أ/ب ط

04/05/2025 12:30:43