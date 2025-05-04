الأميرة بسمة بنت طلال تسلم دعم البر والإحسان لمشاريع إنتاجية في جمعية ذات النطاقين

الأميرة بسمة بنت طلال تسلم دعم البر والإحسان لمشاريع إنتاجية في جمعية ذات النطاقين
عمان 4 أيار (بترا)- زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، اليوم الأحد، جمعية ذات النطاقين الخيرية في منطقة طبربور في عمان.
واطلعت سموها على نشاطات ومشاريع الجمعية التي تعمل على كفالة الأيتام ومساعدة الأسر العفيفة، وتدير مطبخا إنتاجيا للسيدات.
كما اطلعت سموها بحضور المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، فرح الداغستاني، على مبادرة تستهدف الحد من هدر الطعام وتنفذها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع المطاعم في المنطقة، وتقوم على الاستفادة من الطعام الزائد في المطاعم بعد المناسبات والولائم الكبيرة وإعادة تعبئته بشكل مناسب وتوزيعه على الأسر المحتاجة.
وأشادت سموها بجهود الجمعية وما تقوم به، في إطار من العمل المؤسسي والمنظم، من مبادرات إنسانية لخدمة الأسر والشرائح المستهدفة ومساعدتها وتحسين ظروفها المعيشية، وبما يعزز قيم التكافل والتضامن.
وأعربت سموها عن تقديرها لدور الجمعية من خلال مبادرة "الحد من هدر الطعام"، وما تشكله هذه المبادرة من التزام إنساني وأخلاقي تجاه الأسر العفيفة، والمحافظة على البيئة.
وسلمت سموها دعما قدمته حملة البر والإحسان لدعم المبادرة، مؤكدة أهميتها في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومحاربة ظاهرة هدر الطعام.
كما أعلنت سموها عن دعم الحملة لثلاث سيدات يرأسن أسر لمساعدتهن في إقامة مشاريع إنتاجية، وبما يسهم في توفير مصدر داخل للسيدات وأسرهن، وشمول السيدات بدورات متخصصة في التمكين الاقتصادي والتسويق الإلكتروني.
وأكدت سموها حرص حملة البر والإحسان على تمكين الأفراد، لا سيما السيدات والمساعدة في توفير فرص عمل ملائمة لهن عبر مشاريع إنتاجية ومنزلية مناسبة، تمكنهن من الاعتماد على أنفسهن وإيجاد مصدر دخل لأسرهن.
كما شاركت سموها في توزيع الطرود الغذائية التي قدمتها الحملة لـ50 سيدة يرأسن أسرا في المنطقة.
وكانت رئيسة الجمعية أمل الحسون، عرضت لبرامج ونشاطات الجمعية النسوية التي تأسست عام 1991، وقالت، إن الجمعية تتولى كفالة 300 طفل يتيم في المنطقة وبشكل دائم، فيما تقدم مساعدات مالية شهرية لـ82 أسرة.
وتدير الجمعية بحسب الحسون صالة متعددة الأغراض للمناسبات، ومطبخا إنتاجيا تأسس عام 2004 ويعمل فيه عدد من السيدات، مثلما تنفذ مبادرات لإعادة تدوير الملابس وتوزيعها على الأسر والجمعيات في المملكة، كما تدير ناديا للمرأة لغايات التوعية والتثقيف.
--(بترا)
م خ /ع س/رق
04/05/2025 18:31:49
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