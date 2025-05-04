الأميرة بسمة بنت طلال تسلم دعم البر والإحسان لمشاريع إنتاجية في جمعية ذات النطاقين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا)- زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، اليوم الأحد، جمعية ذات النطاقين الخيرية في منطقة طبربور في عمان.

واطلعت سموها على نشاطات ومشاريع الجمعية التي تعمل على كفالة الأيتام ومساعدة الأسر العفيفة، وتدير مطبخا إنتاجيا للسيدات.

كما اطلعت سموها بحضور المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، فرح الداغستاني، على مبادرة تستهدف الحد من هدر الطعام وتنفذها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع المطاعم في المنطقة، وتقوم على الاستفادة من الطعام الزائد في المطاعم بعد المناسبات والولائم الكبيرة وإعادة تعبئته بشكل مناسب وتوزيعه على الأسر المحتاجة.

وأشادت سموها بجهود الجمعية وما تقوم به، في إطار من العمل المؤسسي والمنظم، من مبادرات إنسانية لخدمة الأسر والشرائح المستهدفة ومساعدتها وتحسين ظروفها المعيشية، وبما يعزز قيم التكافل والتضامن.

وأعربت سموها عن تقديرها لدور الجمعية من خلال مبادرة "الحد من هدر الطعام"، وما تشكله هذه المبادرة من التزام إنساني وأخلاقي تجاه الأسر العفيفة، والمحافظة على البيئة.

وسلمت سموها دعما قدمته حملة البر والإحسان لدعم المبادرة، مؤكدة أهميتها في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومحاربة ظاهرة هدر الطعام.

كما أعلنت سموها عن دعم الحملة لثلاث سيدات يرأسن أسر لمساعدتهن في إقامة مشاريع إنتاجية، وبما يسهم في توفير مصدر داخل للسيدات وأسرهن، وشمول السيدات بدورات متخصصة في التمكين الاقتصادي والتسويق الإلكتروني.

وأكدت سموها حرص حملة البر والإحسان على تمكين الأفراد، لا سيما السيدات والمساعدة في توفير فرص عمل ملائمة لهن عبر مشاريع إنتاجية ومنزلية مناسبة، تمكنهن من الاعتماد على أنفسهن وإيجاد مصدر دخل لأسرهن.

كما شاركت سموها في توزيع الطرود الغذائية التي قدمتها الحملة لـ50 سيدة يرأسن أسرا في المنطقة.

وكانت رئيسة الجمعية أمل الحسون، عرضت لبرامج ونشاطات الجمعية النسوية التي تأسست عام 1991، وقالت، إن الجمعية تتولى كفالة 300 طفل يتيم في المنطقة وبشكل دائم، فيما تقدم مساعدات مالية شهرية لـ82 أسرة.

وتدير الجمعية بحسب الحسون صالة متعددة الأغراض للمناسبات، ومطبخا إنتاجيا تأسس عام 2004 ويعمل فيه عدد من السيدات، مثلما تنفذ مبادرات لإعادة تدوير الملابس وتوزيعها على الأسر والجمعيات في المملكة، كما تدير ناديا للمرأة لغايات التوعية والتثقيف.

--(بترا)

م خ /ع س/رق

04/05/2025 18:31:49