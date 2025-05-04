وزير الشباب يلتقي فريق بُكلان للتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا)- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تعزيز التعاون مع المبادرات الشبابية الفاعلة، التي تواكب تطلعات الشباب وتسهم في تمكينهم على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات السلام والأمن والتنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفدا من فريق "بكلان للتنمية" في مقر الوزارة، حيث شدد على التزام الوزارة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية المتعلقة بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.

وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج متعددة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى إطلاق خطط تنفيذية طموحة مثل استراتيجية الشباب والسلام والأمن على المستوى العربي، إلى جانب جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وبرامج تدريبية متخصصة لتفعيل دور المراكز الشبابية في المحافظات، إضافة إلى جهودها في مكافحة آفة المخدرات من خلال حملات توعوية هادفة.

وأضاف أن اختيار عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025 يشكل محطة محورية لاستعراض التجربة الأردنية الرائدة في العمل الشبابي، وتعزيز الحضور الأردني على الساحة العربية.

من جانبه، قدم المدير التنفيذي لفريق "بكلان للتنمية"، حمزة العنسي، عرضا موجزا عن رؤية الفريق وأبرز برامجه، التي تشمل مجالات السلام وبناء قدرات الشباب على حل النزاعات والعمل المناخي، إضافة إلى مشروع محاكاة البرلمان الطلابي في الجامعات الأردنية الهادف إلى تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة لدى الطلبة.

وناقش أعضاء الفريق تحديات الشباب، وطرحوا مقترحات لتطوير آليات تنفيذ البرامج داخل المراكز الشبابية.

--(بترا)

م أ/ع س/رق

04/05/2025 18:20:50