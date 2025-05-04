وزير الشباب يلتقي فريق بُكلان للتنمية
عمان 4 أيار (بترا)- أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، أهمية تعزيز التعاون مع المبادرات الشبابية الفاعلة، التي تواكب تطلعات الشباب وتسهم في تمكينهم على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات السلام والأمن والتنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، وفدا من فريق "بكلان للتنمية" في مقر الوزارة، حيث شدد على التزام الوزارة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية المتعلقة بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج متعددة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى إطلاق خطط تنفيذية طموحة مثل استراتيجية الشباب والسلام والأمن على المستوى العربي، إلى جانب جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وبرامج تدريبية متخصصة لتفعيل دور المراكز الشبابية في المحافظات، إضافة إلى جهودها في مكافحة آفة المخدرات من خلال حملات توعوية هادفة.
وأضاف أن اختيار عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025 يشكل محطة محورية لاستعراض التجربة الأردنية الرائدة في العمل الشبابي، وتعزيز الحضور الأردني على الساحة العربية.
من جانبه، قدم المدير التنفيذي لفريق "بكلان للتنمية"، حمزة العنسي، عرضا موجزا عن رؤية الفريق وأبرز برامجه، التي تشمل مجالات السلام وبناء قدرات الشباب على حل النزاعات والعمل المناخي، إضافة إلى مشروع محاكاة البرلمان الطلابي في الجامعات الأردنية الهادف إلى تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفاعلة لدى الطلبة.
وناقش أعضاء الفريق تحديات الشباب، وطرحوا مقترحات لتطوير آليات تنفيذ البرامج داخل المراكز الشبابية.
--(بترا)
م أ/ع س/رق
04/05/2025 18:20:50
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