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وزير الأشغال: الإلمام باختصاص الطرق يمنع تداخل الصلاحيات

وزير الأشغال: الإلمام باختصاص الطرق يمنع تداخل الصلاحيات

2025-05-04 03:12:35
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 أيار (بترا)- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، ضرورة إلمام مهندسي الوزارة بقانون الطرق والنظام النافذ الخاص بها، بما في ذلك الاختصاصات القانونية للوزارة، واللوائح المنظمة لأعمال الطرق، لتجنب أي مخالفات قانونية أو فنية، ومنع التداخل مع صلاحيات الجهات الأخرى، ما يعزز التنسيق، ويقلل من التعقيدات الإدارية، ويسهّل تقديم الخدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة نظّمتها الوزارة، اليوم الأحد، حول اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية في مجال الطرق، بحضور نخبة من المهندسين والمسؤولين في هذا القطاع.
وبحسب بيان الوزارة، قال أبو السمن إن تمكين المهندسين من الإلمام بالقوانين المنظمة لعمل الوزارة يُعد ركيزة أساسية لضمان جودة المشاريع ومواءمتها للمعايير الفنية والقانونية.
وركزت الورشة، وفق البيان، على شرح قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، ونظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، إلى جانب تحديد المواد القانونية الناظمة لعمل الوزارة.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المعنية، ورفع كفاءة تنفيذ مشاريع الطرق.
- -(بترا)
م ح/ن ح/رق
04/05/2025 18:12:23

MENAFN04052025000117011021ID1109506043

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