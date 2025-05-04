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بمتوسط 33.4% من إجمالي قيمة التداولات أداء لافت "للمركز" في خدمات صناعة السوق خلال عام 20
(MENAFN- TRACCS) عزز المركز المالي الكويتي "المركز" مكانته الرائدة في السوق المالي من خلال الأداء اللافت لنشاط صانع السوق خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول 762 مليون دينار كويتي، بمتوسط 33.4% من إجمالي قيمة التداول ضمن محفظة صانع السوق، و5.1% من إجمالي التداولات في بورصة الكويت. وتؤكد هذه النتائج على كفاءة أداء "المركز" في نشاط صناعة السوق، وقدرته على تعزيز السيولة، وتحقيق الكفاءة السوقية، وخلق قيمة حقيقية لمجموعة متنوعة من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. وتضم محفظة "المركز" في صناعة السوق حالياً 15 شركة مدرجة من مختلف القطاعات، ما يجعلها من بين أكبر محافظ صناع السوق في الكويت من حيث الحجم والتنوع.
وخلال عام 2024، ساهم فريق "المركز" في الحفاظ على متطلبات السوق الأول لعشر شركات مدرجة في بورصة الكويت. كما تم تأهيل شركتين إضافيتين، وهما شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة العيد للأغذية، ضمن قائمة المراقبة المؤهلة للسوق الأول، وذلك بعد تحقيقهما قفزات لافتة في متوسط قيمة التداول اليومي (ADTV). وتعكس هذه النتائج فعالية استراتيجيات "المركز" في دعم الشركات نحو التقدم في تصنيفات السوق وتعزيز موقعها التنافسي.
ويواصل "المركز"، بفضل خبرته الواسعة وفريقه المتخصص، قيادة قطاع صناعة السوق في الكويت، مستنداً إلى رؤية استراتيجية قائمة على التحليل والبيانات الدقيقة. كما كان "المركز" من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع سوق من هيئة أسواق المال الكويتية، في خطوة تؤكد التزامه بتطوير بيئة مالية أكثر سيولة وكفاءة واستدامة.
وفي هذا السياق، صرح السيد عزام بسام العتيبي، نائب رئيس مساعد في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "نفخر بكوننا من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع سوق من هيئة أسواق المال الكويتية، وهو ما يعكس ثقة الجهات التنظيمية بقدراتنا ومكانتنا في السوق. وتضم المحفظة حالياً 15 شركة مدرجة، منها 10 شركات تتداول في السوق الأول، وقد تمكنّا خلال العام الماضي من المساهمة في زيادة القيمة المتداولة على الشركات التي نقدم لها خدمة صناعة السوق، مما ساهم في استيفاء المتطلبات لتعزيز السيولة والتداول وفق أعلى المعايير".
وأضاف السيد العتيبي: "يمتد أثر خدمات صناعة السوق إلى ما هو أبعد من السوق المحلي، حيث أسهمَ نشاط التداول المرتفع في تمكين إدراج شركات محفظتنا في مؤشرات عالمية مرموقة، مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشرKIA الكويتي الإسلامي (KIA Shariah Index)، مما يعكس تنامي حضور الكويت في الساحة المالية الدولية."
ويستند "المركز" في نهجه إلى سجل يمتد لأكثر من 50 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث برز كمؤسسة سبّاقة في تطوير أدوات مالية مبتكرة وخدمات استثمارية نوعية. وكان من بين أبرز إنجازاته إطلاق "ممتاز"، أول صندوق استثماري محلي في الكويت، وصندوق "المركز العقاري MREF، أول صندوق عقاري في السوق، بالإضافة إلى "صندوق فرصة المالي"، أول صانع سوق للخيارات في الخليج منذ عام 2005. كما أطلق "المركز" مؤخراً صندوق الزخم الخليجي، وهو أول صندوق استثماري من نوعه في الكويت والمنطقة يعتمد على منهجية الزخم، وقد حصل على جائزة "أفضل ابتكار لصندوق زخم" من مجلة "جلوبال فاينانس" في عامه الأول.
ومع تطور أسواق المال في الكويت، يواصل "المركز" التزامه بتوسيع دوره في صناعة السوق، وتوفير الأدوات اللازمة لتمكين الشركات المدرجة من تحقيق النمو وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستويين المحلي والعالمي. والجدير بالذكر أن خدمة صانع السوق تهدف إلى خلق توازنٍ بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وبالتالي تقليص فروق أسعار العرض لزيادة كفاءة التداول. ويمكن أن تؤثر صناعة السوق إيجاباً على تكاليف اقتراض الشركات واكتشاف الأسعار. كما تدعم خدمات صناعة السوق التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة الوطنية.
وخلال عام 2024، ساهم فريق "المركز" في الحفاظ على متطلبات السوق الأول لعشر شركات مدرجة في بورصة الكويت. كما تم تأهيل شركتين إضافيتين، وهما شركة المجموعة المشتركة للمقاولات وشركة العيد للأغذية، ضمن قائمة المراقبة المؤهلة للسوق الأول، وذلك بعد تحقيقهما قفزات لافتة في متوسط قيمة التداول اليومي (ADTV). وتعكس هذه النتائج فعالية استراتيجيات "المركز" في دعم الشركات نحو التقدم في تصنيفات السوق وتعزيز موقعها التنافسي.
ويواصل "المركز"، بفضل خبرته الواسعة وفريقه المتخصص، قيادة قطاع صناعة السوق في الكويت، مستنداً إلى رؤية استراتيجية قائمة على التحليل والبيانات الدقيقة. كما كان "المركز" من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع سوق من هيئة أسواق المال الكويتية، في خطوة تؤكد التزامه بتطوير بيئة مالية أكثر سيولة وكفاءة واستدامة.
وفي هذا السياق، صرح السيد عزام بسام العتيبي، نائب رئيس مساعد في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "نفخر بكوننا من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع سوق من هيئة أسواق المال الكويتية، وهو ما يعكس ثقة الجهات التنظيمية بقدراتنا ومكانتنا في السوق. وتضم المحفظة حالياً 15 شركة مدرجة، منها 10 شركات تتداول في السوق الأول، وقد تمكنّا خلال العام الماضي من المساهمة في زيادة القيمة المتداولة على الشركات التي نقدم لها خدمة صناعة السوق، مما ساهم في استيفاء المتطلبات لتعزيز السيولة والتداول وفق أعلى المعايير".
وأضاف السيد العتيبي: "يمتد أثر خدمات صناعة السوق إلى ما هو أبعد من السوق المحلي، حيث أسهمَ نشاط التداول المرتفع في تمكين إدراج شركات محفظتنا في مؤشرات عالمية مرموقة، مثل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشرKIA الكويتي الإسلامي (KIA Shariah Index)، مما يعكس تنامي حضور الكويت في الساحة المالية الدولية."
ويستند "المركز" في نهجه إلى سجل يمتد لأكثر من 50 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث برز كمؤسسة سبّاقة في تطوير أدوات مالية مبتكرة وخدمات استثمارية نوعية. وكان من بين أبرز إنجازاته إطلاق "ممتاز"، أول صندوق استثماري محلي في الكويت، وصندوق "المركز العقاري MREF، أول صندوق عقاري في السوق، بالإضافة إلى "صندوق فرصة المالي"، أول صانع سوق للخيارات في الخليج منذ عام 2005. كما أطلق "المركز" مؤخراً صندوق الزخم الخليجي، وهو أول صندوق استثماري من نوعه في الكويت والمنطقة يعتمد على منهجية الزخم، وقد حصل على جائزة "أفضل ابتكار لصندوق زخم" من مجلة "جلوبال فاينانس" في عامه الأول.
ومع تطور أسواق المال في الكويت، يواصل "المركز" التزامه بتوسيع دوره في صناعة السوق، وتوفير الأدوات اللازمة لتمكين الشركات المدرجة من تحقيق النمو وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستويين المحلي والعالمي. والجدير بالذكر أن خدمة صانع السوق تهدف إلى خلق توازنٍ بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء، وبالتالي تقليص فروق أسعار العرض لزيادة كفاءة التداول. ويمكن أن تؤثر صناعة السوق إيجاباً على تكاليف اقتراض الشركات واكتشاف الأسعار. كما تدعم خدمات صناعة السوق التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي من خلال تحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة الوطنية.
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