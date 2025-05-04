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ختامٌ مميز للتعاون الاستثنائي بين مطعمي "جيوان" و "علي"
(MENAFN- Qatar Museums) احتفى مطعم "جيوان" الذي يحتضنه متحف قطر الوطني والحاصل على تصنيف بيب جورمان في دليل ميشلان، باختتام تعاونه الناجح مع مطعم "علي" الشهير الواقع في العاصمة الأردنية عمّان. جمع هذا الحدث الاستثنائي الذي أُقيم على مدار يومين كلًا من الشيف مورغان بيريجو، رئيس الطهاة في مطعم "جيوان"، ومالك مطعم "علي" الشيف علي غزاوي، في احتفالية بالمطبخ الشرق-أوسطي بماضيه، وحاضره وآفاقه المستقبلية.
وعلى مدى يومي 1 و2 مايو، قدّم الطاهيان لضيوف الحدث قائمتي غداء وعشاء تضمّنتا أطباقًا مُبتكرة، وأعادتا مزج نكهات المنطقة بمنظور عصري. حيث عبّر كل طبق عن قصة متجذّرة في عمق التراث، ومنسوجة من الذاكرة، ومزينة بلمسة من الإبداع، وتنوّعت تلك الأطباق بين المقبلات المستوحاة من نكهات طعام الشارع الشامية، إلى إعادة توليف وصفات عريقة بروح جديدة.
وقد لاقى الحدث تفاعلًا واسعًا من المجتمع المحلي وعشّاق فن الطهي، الذين أشادوا بجودة النكهات، وجمالية التقديم، والبعد الثقافي العميق الذي تميز به.
وفي معرض تعليقه، قال الشيف مورغان بيريجو: " لم يكن هذا الحدث مجرد تجربة تعاون استثنائية للطهي، بل كان تبادلًا حقيقيًا للأفكار والمذاق والهوية. لقد كان رحلة على متن طبق أخذتنا عبر نكهات الشرق الأوسط، وأعادت تذكيرنا أن الطعام يمكن أن يكون رابطًا يجمعنا كلنا."
ومن جانبه، أضاف الشيف علي غزاوي: " لقد كان لي شرف نقل رؤية مطعم "علي" إلى الدوحة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشيف مورغان لتقديم تجربة حملت روح التجديد، ولامست ما هو أصيل في الوقت ذاته."
لقد أكد هذا التعاون الاستثنائي بين مطعمي "جيوان" و"علي" على قناعة راسخة مفادها أن المطبخ الشرق-أوسطي هو بمثابة حوار حيّ وممتد يستمر في التطوّر دون أن يفقد ارتباطه العميق بجذوره العريقة.
للبقاء على اطّلاع بالفعاليات القادمة أو اكتشاف عروض قوائم الطعام المتجددة في مطعم "جيوان"، يُرجى زيارة jiwan.qa أو الاتصال على الرقم +974 4452 5725.
وعلى مدى يومي 1 و2 مايو، قدّم الطاهيان لضيوف الحدث قائمتي غداء وعشاء تضمّنتا أطباقًا مُبتكرة، وأعادتا مزج نكهات المنطقة بمنظور عصري. حيث عبّر كل طبق عن قصة متجذّرة في عمق التراث، ومنسوجة من الذاكرة، ومزينة بلمسة من الإبداع، وتنوّعت تلك الأطباق بين المقبلات المستوحاة من نكهات طعام الشارع الشامية، إلى إعادة توليف وصفات عريقة بروح جديدة.
وقد لاقى الحدث تفاعلًا واسعًا من المجتمع المحلي وعشّاق فن الطهي، الذين أشادوا بجودة النكهات، وجمالية التقديم، والبعد الثقافي العميق الذي تميز به.
وفي معرض تعليقه، قال الشيف مورغان بيريجو: " لم يكن هذا الحدث مجرد تجربة تعاون استثنائية للطهي، بل كان تبادلًا حقيقيًا للأفكار والمذاق والهوية. لقد كان رحلة على متن طبق أخذتنا عبر نكهات الشرق الأوسط، وأعادت تذكيرنا أن الطعام يمكن أن يكون رابطًا يجمعنا كلنا."
ومن جانبه، أضاف الشيف علي غزاوي: " لقد كان لي شرف نقل رؤية مطعم "علي" إلى الدوحة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشيف مورغان لتقديم تجربة حملت روح التجديد، ولامست ما هو أصيل في الوقت ذاته."
لقد أكد هذا التعاون الاستثنائي بين مطعمي "جيوان" و"علي" على قناعة راسخة مفادها أن المطبخ الشرق-أوسطي هو بمثابة حوار حيّ وممتد يستمر في التطوّر دون أن يفقد ارتباطه العميق بجذوره العريقة.
للبقاء على اطّلاع بالفعاليات القادمة أو اكتشاف عروض قوائم الطعام المتجددة في مطعم "جيوان"، يُرجى زيارة jiwan.qa أو الاتصال على الرقم +974 4452 5725.
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