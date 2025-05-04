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محور التصنيع العالمي تصدر مشهد الابتكار خلال قمة AIM للاستثمار 2025
(MENAFN- Strategic) شهد محور التصنيع العالمي ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025 تألقًا لافتًا، حيث رسخ مكانته كمنصة رئيسية لاستعراض مستقبل التصنيع الذكي تحت شعار: "من الصناعة 4.0 إلى 5.0: الاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المصانع الذكية."
استعرض المحور رؤى متقدمة حول تحولات منظومات التصنيع، وابتكار المنتجات، والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة. وشهدت الجلسات تركيزًا واضحًا على تقليل العمليات اليدوية، وتحسين استخدام الموارد، وضمان سلامة العمال، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
كما تم تسليط الضوء على صناعة الأدوية كقوة دافعة للابتكار، حيث اعتمدت شركات الأدوية التصنيع الذكي، وتحليلات البيانات، والأتمتة، إلى جانب تقنيات الثورة الصناعية الخامسة، مما أسهم في تسريع البحث والتطوير، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد، وتلبية الطلب المتزايد على الأدوية المستدامة والميسورة التكلفة.
وبرز دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان استجابة أسرع وأكثر كفاءة للأزمات الصحية العالمية.
ما كان لهذا النجاح الباهر أن يتحقق لولا دعم شركائنا الذين شكلت جهودهم ركيزة أساسية في إنجاح محور التصنيع العالمي - الأدوية والرعاية الصحية. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جلفار الخليج للصناعات الدوائية بصفتها "الشريك الرئيسي، وشركائنا الماسيين: مودرن فارمسي – Modern Pharmacy، جلوبال فارما ذ.م.م – Global Pharma LLC، ونوفارتس – Novartis، وشريكنا الذهبي: لايف فارما – Life Pharma.
إلى جانب شركائنا الفضيين: إم إس دي – MSD، إيه دي إم دي – ADMD، فييكو – Vieco، سيرفييه – Servier، سيتي فارمسي – City Pharmacy، جلف دراج – GulfDrug، وحكمة – Hikma. Safecare/PurePharmaوبيور فارما.
ونشيد بدور الشركاء المشاركين المتميز وهم: كويست فيتامين الشرق الأوسط – Quest Vitamin Middle East، بيوجين – Biogen، وتابوك للأدوية – Tabuk Pharmaceuticals، وأخيرًا، شكر خاص لشريك الطاولة المستديرة: فارماج – PHRMAG..
خلال فعاليات المعرض المصاحب لمحور التصنيع العالمي، قامت الشركات المشاركة بعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية المتقدمة في مجالات التصنيع الذكي، الأتمتة، وتحليلات البيانات. وقد شهدت منصاتهم إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين أبدوا اهتمامًا بالغًا بالتقنيات المعروضة، مما يعكس الدور الحيوي لهذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات الدوائية.
لقد جسّد دعم هؤلاء الشركاء نموذجًا حقيقيًا للتعاون والابتكار، مما رسّخ مكانة محور التصنيع العالمي كمنصة ريادية لدفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات. وأسهمت هذه الشراكات الفاعلة في تسريع جهود تطوير القطاع الصناعي، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه صناعة الأدوية في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز منظومة الأمن الصحي العالمي.
وفي هذا السياق، برز الدور المحوري لمؤسسة الإمارات للدواء في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية التنظيمية والتشريعية، بما يعزز مكانة الدولة مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية.
كما شكّل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تنمية صناعة الدواء، وتهيئة بيئة محلية جاذبة للاستثمارات، بما يسهم في ابتكار حلول متقدمة ترتقي بجودة الحياة.
وتؤكد قمة AIM للاستثمار التزامها بمواصلة هذا الزخم، معززة الحوارات العالمية حول مستقبل الصناعة، ودفع عجلة التنمية المستدامة والمرونة الصناعية في الأعوام القادمة.
استعرض المحور رؤى متقدمة حول تحولات منظومات التصنيع، وابتكار المنتجات، والكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة. وشهدت الجلسات تركيزًا واضحًا على تقليل العمليات اليدوية، وتحسين استخدام الموارد، وضمان سلامة العمال، ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
كما تم تسليط الضوء على صناعة الأدوية كقوة دافعة للابتكار، حيث اعتمدت شركات الأدوية التصنيع الذكي، وتحليلات البيانات، والأتمتة، إلى جانب تقنيات الثورة الصناعية الخامسة، مما أسهم في تسريع البحث والتطوير، وتحسين جودة المنتجات، وتقليل الفاقد، وتلبية الطلب المتزايد على الأدوية المستدامة والميسورة التكلفة.
وبرز دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان استجابة أسرع وأكثر كفاءة للأزمات الصحية العالمية.
ما كان لهذا النجاح الباهر أن يتحقق لولا دعم شركائنا الذين شكلت جهودهم ركيزة أساسية في إنجاح محور التصنيع العالمي - الأدوية والرعاية الصحية. ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جلفار الخليج للصناعات الدوائية بصفتها "الشريك الرئيسي، وشركائنا الماسيين: مودرن فارمسي – Modern Pharmacy، جلوبال فارما ذ.م.م – Global Pharma LLC، ونوفارتس – Novartis، وشريكنا الذهبي: لايف فارما – Life Pharma.
إلى جانب شركائنا الفضيين: إم إس دي – MSD، إيه دي إم دي – ADMD، فييكو – Vieco، سيرفييه – Servier، سيتي فارمسي – City Pharmacy، جلف دراج – GulfDrug، وحكمة – Hikma. Safecare/PurePharmaوبيور فارما.
ونشيد بدور الشركاء المشاركين المتميز وهم: كويست فيتامين الشرق الأوسط – Quest Vitamin Middle East، بيوجين – Biogen، وتابوك للأدوية – Tabuk Pharmaceuticals، وأخيرًا، شكر خاص لشريك الطاولة المستديرة: فارماج – PHRMAG..
خلال فعاليات المعرض المصاحب لمحور التصنيع العالمي، قامت الشركات المشاركة بعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية المتقدمة في مجالات التصنيع الذكي، الأتمتة، وتحليلات البيانات. وقد شهدت منصاتهم إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين أبدوا اهتمامًا بالغًا بالتقنيات المعروضة، مما يعكس الدور الحيوي لهذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعات الدوائية.
لقد جسّد دعم هؤلاء الشركاء نموذجًا حقيقيًا للتعاون والابتكار، مما رسّخ مكانة محور التصنيع العالمي كمنصة ريادية لدفع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات. وأسهمت هذه الشراكات الفاعلة في تسريع جهود تطوير القطاع الصناعي، مع التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه صناعة الأدوية في دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز منظومة الأمن الصحي العالمي.
وفي هذا السياق، برز الدور المحوري لمؤسسة الإمارات للدواء في تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية التنظيمية والتشريعية، بما يعزز مكانة الدولة مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية.
كما شكّل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تنمية صناعة الدواء، وتهيئة بيئة محلية جاذبة للاستثمارات، بما يسهم في ابتكار حلول متقدمة ترتقي بجودة الحياة.
وتؤكد قمة AIM للاستثمار التزامها بمواصلة هذا الزخم، معززة الحوارات العالمية حول مستقبل الصناعة، ودفع عجلة التنمية المستدامة والمرونة الصناعية في الأعوام القادمة.
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