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الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF: تطوير الكفاءات الوطنية أولوية استراتيجية لدعم الاقتصاد البحريني
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) أكد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) ، أن الاستثمار في الكوادر البحرينية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة يوم العمال العالمي، حيث أشار إلى أن المعهد يواصل جهوده في تقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، تهدف إلى تزويد الكفاءات البحرينية بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح الدكتور الشيخ أن المعهد، منذ تأسيسه، ساهم في تأهيل أكثر من 200,000 متدرب في مجالات متعددة، منها: التمويل، والتكنولوجيا، والقيادة، والتحول الرقمي، بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة.
وأكد أن معهد BIBF يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية في المملكة.
واختتم الدكتور أحمد الشيخ تصريحه بالتأكيد على التزام المعهد بمواصلة دوره في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ويعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للتعليم والتدريب المتخصص.
جاء ذلك في تصريح له بمناسبة يوم العمال العالمي، حيث أشار إلى أن المعهد يواصل جهوده في تقديم برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، تهدف إلى تزويد الكفاءات البحرينية بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح الدكتور الشيخ أن المعهد، منذ تأسيسه، ساهم في تأهيل أكثر من 200,000 متدرب في مجالات متعددة، منها: التمويل، والتكنولوجيا، والقيادة، والتحول الرقمي، بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة.
وأكد أن معهد BIBF يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية في المملكة.
واختتم الدكتور أحمد الشيخ تصريحه بالتأكيد على التزام المعهد بمواصلة دوره في دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ويعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي للتعليم والتدريب المتخصص.
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