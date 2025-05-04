الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ يعلن عن موعد بطولة المملكة والراعي الذهبي للبطولة

الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ يعلن عن موعد بطولة المملكة والراعي الذهبي للبطولة
خبرني - اعلن الاتحاد الأردني لرياضات الكيك بوكسينغ اليوم السبت 3-5-2025 عن توقيع اتفاقية الرعاية الذهبية لبطولة المملكة لرياضات الكيك بوكسينغ والتي ستقام بتاريخ 8-11-2025 مع شركة وادي الأردن للمنتجات الطبيعية .
وقد وقع الاتفاقية عن الاتحاد الأردني رئيس الاتحاد السيد محمد عارف الجريري، وعن شركة وادي الأردن مديرها العام السيد مالك محمد علي شاهين.
وقد ثمن الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ مبادرات شركة وادي الأردن للمنتجات الطبيعية ودعمها الموصول للحركة الرياضية، وإيمانها بدور الرياضة في تنمية قدرات الشباب الأردني وتعزيز مكانة رياضات الكيك بوكسينغ محليًا.
كما يتقدم الاتحاد بالشكر للسيد مراد الشلول على تنسيقه المتميز الذي ساهم في إتمام هذه الرعاية.
يذكر ان منافسات بطولة المملكة، ستشهد حضور نخبة من الأبطال ومنافسات قوية تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينغ في وطننا الغالي.
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