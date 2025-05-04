الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ يعلن عن موعد بطولة المملكة والراعي الذهبي للبطولة

خبرني - اعلن الاتحاد الأردني لرياضات الكيك بوكسينغ اليوم السبت 3-5-2025 عن توقيع اتفاقية الرعاية الذهبية لبطولة المملكة لرياضات الكيك بوكسينغ والتي ستقام بتاريخ 8-11-2025 مع شركة وادي الأردن للمنتجات الطبيعية .

وقد وقع الاتفاقية عن الاتحاد الأردني رئيس الاتحاد السيد محمد عارف الجريري، وعن شركة وادي الأردن مديرها العام السيد مالك محمد علي شاهين.

وقد ثمن الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ مبادرات شركة وادي الأردن للمنتجات الطبيعية ودعمها الموصول للحركة الرياضية، وإيمانها بدور الرياضة في تنمية قدرات الشباب الأردني وتعزيز مكانة رياضات الكيك بوكسينغ محليًا.

كما يتقدم الاتحاد بالشكر للسيد مراد الشلول على تنسيقه المتميز الذي ساهم في إتمام هذه الرعاية.

يذكر ان منافسات بطولة المملكة، ستشهد حضور نخبة من الأبطال ومنافسات قوية تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينغ في وطننا الغالي.