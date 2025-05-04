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جامعة البترا تشارك في فعاليات برنامج (بـولد) لتعزيز الشراكات الأكاديمية

جامعة البترا تشارك في فعاليات برنامج (بـولد) لتعزيز الشراكات الأكاديمية

2025-05-04 07:12:59
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - شاركت جامعة البترا في احتفال توزيع جوائز فعاليات برنامج "بـولد" "BOLD" والذي عقد بعنوان الاحتفاء والتميز، ومثل جامعة البترا كل من رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور عبد الرحمن، ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط وإدارة الأداء الدكتور أحمد القاسم، وبحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور مياس الريماوي.


وقدم الدكتور عبد الرحمن ملصقا علميا ركز فيه على أهمية تصميم الخطط الدراسية وفق منهجيات حديثة تراعي تنوع أساليب تعلم الطلبة، مشيدا بالدعم الإرشادي الذي قدمه كل من الدكتور شون موريسي من جامعة ستراثكلايد والبروفيسورة فيونا سمارت من مؤسسة "FSCCLTD" خلال ورش البرنامج.


حضر الحفل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، والسفير البريطاني في الأردن فيليب هول.

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