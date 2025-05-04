جامعة البترا تشارك في فعاليات برنامج (بـولد) لتعزيز الشراكات الأكاديمية

جامعة البترا تشارك في فعاليات برنامج (بـولد) لتعزيز الشراكات الأكاديمية
خبرني - شاركت جامعة البترا في احتفال توزيع جوائز فعاليات برنامج "بـولد" "BOLD" والذي عقد بعنوان الاحتفاء والتميز، ومثل جامعة البترا كل من رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتور عبد الرحمن، ومدير وحدة ضمان الجودة والتخطيط وإدارة الأداء الدكتور أحمد القاسم، وبحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور مياس الريماوي.
وقدم الدكتور عبد الرحمن ملصقا علميا ركز فيه على أهمية تصميم الخطط الدراسية وفق منهجيات حديثة تراعي تنوع أساليب تعلم الطلبة، مشيدا بالدعم الإرشادي الذي قدمه كل من الدكتور شون موريسي من جامعة ستراثكلايد والبروفيسورة فيونا سمارت من مؤسسة "FSCCLTD" خلال ورش البرنامج.
حضر الحفل رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، والسفير البريطاني في الأردن فيليب هول.
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