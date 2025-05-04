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فيلم جامعة عمان العربية... مسيرة الريادة والتميز

فيلم جامعة عمان العربية... مسيرة الريادة والتميز

2025-05-04 07:12:59
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - فيلم وثائقي يُجسّد مسيرة التطور التي شهدتها جامعة عمان العربية عبر الأعوام، شملت كليات الجامعة، ومرافقها الحديثة والمبادرات الريادية التي تنفذها، بالإضافة إلى التجهيزات المتطورة في القاعات الدراسية والمختبرات، كما يستعرض الفيلم الجولات الافتراضية التي تتيح للطلبة استكشاف الجامعة، إلى جانب تسليط الضوء على آليات التدريس باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، مما يعكس رؤية الجامعة في دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ، كما يظهر الفيلم التطور الكبير الذي شهدته الجامعة في جميع جوانبها الأكاديمية والإدارية، مما يعزز تجربة التعلم لدى الطلبة ويواكب أحدث الاتجاهات في التعليم العالي.

لمتابعة الفيلم من خلال الرابط الاتي :

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