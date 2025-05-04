فيلم جامعة عمان العربية... مسيرة الريادة والتميز
خبرني - فيلم وثائقي يُجسّد مسيرة التطور التي شهدتها جامعة عمان العربية عبر الأعوام، شملت كليات الجامعة، ومرافقها الحديثة والمبادرات الريادية التي تنفذها، بالإضافة إلى التجهيزات المتطورة في القاعات الدراسية والمختبرات، كما يستعرض الفيلم الجولات الافتراضية التي تتيح للطلبة استكشاف الجامعة، إلى جانب تسليط الضوء على آليات التدريس باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، مما يعكس رؤية الجامعة في دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ، كما يظهر الفيلم التطور الكبير الذي شهدته الجامعة في جميع جوانبها الأكاديمية والإدارية، مما يعزز تجربة التعلم لدى الطلبة ويواكب أحدث الاتجاهات في التعليم العالي.
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