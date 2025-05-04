Uwallet الراعي الماسي لقمة التكنولوجيا المالية وتُكرَّم بجائزتين متميزتين

خبرني - أعلنت UWallet - المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول الدفع المبتكرة - عن رعايتها الماسية لقمة التكنولوجيا المالية (Fintech Summit 2025)، التي تُعد من أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في الابتكار المالي والتقني. وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام شركة UWallet بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية والدفع في منطقة المشرق وشمال أفريقيا.

وخلال القمة، تم الإعلان عن حصول UWallet على جائزتين مرقوقتين، جائزة "الابتكار في الحلول المالية عبر الهاتف المحمول "و جائزة "أفضل تجربة مستخدم للمحفظة الرقمية وتأثيرها في تعزيز الشمول المالي"

الأمر الذي يعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وجهودها المستمرة لتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة، وترسخ مكانتها كشريك موثوق في رحلة التحول المالي الرقمي.

كما تسلّم الرئيس التنفيذي لـ"UWallet"، الدكتور علاء نشيوات، خلال القمة، جائزة "قائد العام في مجال التكنولوجيا المالية"، تقديراً لجهوده في دفع الابتكار وتعزيز الشمول المالي في المنطقة.وتحدث الرئيس التنفيذي لـ " UWallet" الدكتور علاء نشيوات، في جلسة حوارية بعنوان: "رسم مستقبل المصارف والدفع في المشرق وشمال أفريقيا"، والتي تناولت أبرز التوجهات التي تُعيد تشكيل المشهد المالي ، ومن بينها التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية، وانتشار المحافظ الإلكترونية، ونمو الخدمات المالية المدمجة (Embedded Finance)، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مخصصة وأكثر كفاءة.

واستعرض الدكتور نشيوات خلال الجلسة أبرز إنجازات“UWallet” في تطوير خدمات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المستهلكين المتغيرة، وتسهم في تسهيل المعاملات اليومية للأفراد والشركات على حد سواء.

وعلق الدكتور علاء نشيوات على هذه الرعاية، قائلاً: " فخورون في UWallet برعايتنا الماسية لقمة التكنولوجيا المالية لعام 2025، هذا الحدث الهام الذي جمع قادة الصناعة وصناع القرار لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقتنا. مشاركتنا كراعٍ ماسي ومتحدث رئيسي تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار والتعاون لدفع عجلة النمو في القطاع المالي. نتطلع إلى تبادل الأفكار والرؤى مع نخبة من الخبراء والمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر تطورًا وشمولية للخدمات المصرفية والمدفوعات في منطقة المشرق وشمال أفريقيا."

وأضاف الدكتور نشيوات: "في UWallet نؤمن بأن المستقبل الرقمي للخدمات المالية لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يقوم على بناء منظومة متكاملة تضع المستخدم في قلب التجربة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التغيير، وملتزمون بدورنا كشريك حيوي في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر ذكاءً وشمولاً."