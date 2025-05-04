ورشة تدريبية بعنوان Bari Clip في مستشفى الاستقلال تحت إشراف الدكتور أنس اليازوري

ورشة تدريبية بعنوان Bari Clip في مستشفى الاستقلال تحت إشراف الدكتور أنس اليازوري
خبرني - أُقيمت في مستشفى الاستقلال ورشة تدريبية متخصصة بعنوان“Bari Clip”، بإشراف الدكتور أنس اليازوري، استشاري جراحة السمنة والمنظار، والمدرب العربي الوحيد المعتمد لهذه التقنية، وذلك بمشاركة أطباء جراحة السمنة من جمهورية العراق.
امتدت الورشة على مدار يومين، وشملت محاضرات نظرية أُقيمت في قاعة الدلابيح داخل المستشفى، تناولت شرحًا تفصيليًا لتقنية Bari Clip، وهي عملية مرخصة تُجرى في الأردن منذ نحو عامين، ويُعد الدكتور أنس اليازوري من الرواد في تطبيقها.
كما تم خلال الورشة إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية Bari Clip داخل غرفة العمليات في مستشفى الاستقلال، حيث تابع الأطباء المشاركون العملية بشكل مباشر، وتلقّوا تدريبًا عمليًا بإشراف الدكتور اليازوري.
وفي نهاية الورشة، حصل الأطباء على شهادات اعتماد معترف بها لتقنية Bari Clip، مما يخولهم إجراء هذه العملية في بلدانهم. وتُعد هذه التقنية من الإجراءات الآمنة والفعالة في علاج السمنة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مستشفى الاستقلال المستمرة في دعم التعليم الطبي، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير مهارات الكوادر الطبية بما يتماشى مع أحدث التطورات في مجال جراحة السمنة والمنظار
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