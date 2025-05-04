ورشة تدريبية بعنوان Bari Clip في مستشفى الاستقلال تحت إشراف الدكتور أنس اليازوري

خبرني - أُقيمت في مستشفى الاستقلال ورشة تدريبية متخصصة بعنوان“Bari Clip”، بإشراف الدكتور أنس اليازوري، استشاري جراحة السمنة والمنظار، والمدرب العربي الوحيد المعتمد لهذه التقنية، وذلك بمشاركة أطباء جراحة السمنة من جمهورية العراق.

امتدت الورشة على مدار يومين، وشملت محاضرات نظرية أُقيمت في قاعة الدلابيح داخل المستشفى، تناولت شرحًا تفصيليًا لتقنية Bari Clip، وهي عملية مرخصة تُجرى في الأردن منذ نحو عامين، ويُعد الدكتور أنس اليازوري من الرواد في تطبيقها.

كما تم خلال الورشة إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية Bari Clip داخل غرفة العمليات في مستشفى الاستقلال، حيث تابع الأطباء المشاركون العملية بشكل مباشر، وتلقّوا تدريبًا عمليًا بإشراف الدكتور اليازوري.

وفي نهاية الورشة، حصل الأطباء على شهادات اعتماد معترف بها لتقنية Bari Clip، مما يخولهم إجراء هذه العملية في بلدانهم. وتُعد هذه التقنية من الإجراءات الآمنة والفعالة في علاج السمنة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود مستشفى الاستقلال المستمرة في دعم التعليم الطبي، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير مهارات الكوادر الطبية بما يتماشى مع أحدث التطورات في مجال جراحة السمنة والمنظار