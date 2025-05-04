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الريادة النيابية تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025

الريادة النيابية تُقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025

2025-05-04 07:12:55
(MENAFN- Khaberni)

أقرت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب حسين كريشان، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.

جاء ذلك بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، والدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.

وأكد كريشان، أن إقرار المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي بالمملكة، موضحًا أن القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم سوق ناشئة، بل يسعى إلى تعزيز البنية التشريعية، وجذب الاستثمارات العالمية، وتهيئة بيئة تنافسية لمنصات أردنية رائدة في مجال الأصول الافتراضية.

وقال كريشان: "نحن أمام فرصة ذهبية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار قانوني شفاف وعادل، يحمي الحقوق، ويعزز تطور الاقتصاد الوطني، ويُكرّس مكانة الأردن كدولة رائدة في التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي."

وأضاف أن مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتوفير إطار رقابي وإشرافي يوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصًا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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