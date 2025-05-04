  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اعتماد الذكاء الاصطناعي لتقييم اصدارات مركز تطوير المناهج

اعتماد الذكاء الاصطناعي لتقييم اصدارات مركز تطوير المناهج

2025-05-04 07:12:55
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بدأ المركز الوطني لتطوير المناهج بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وحدة ضمان الجودة، بصفته أداة مساندة تعزز من عمليات التقييم والتحليل إلى جانب جهود المقيّمين من الخبراء التربويين.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي رافدًا إضافيًا في عمل وحدة ضمان الجودة، حيث يُسهم في تحليل إصدارات المركز من الإطار العام للمناهج، والكتب المدرسية، وكتب التمارين والأنشطة، وأدلة المعلم، بما يتيح قراءة رقمية دقيقة تدعم عمليات المراجعة والتقييم التربوي.

وبحسب بيان صحفي للمركز، تجري مشاركة نتائج التحليل التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع رؤساء فرق تأليف وتطوير المباحث المختلفة، ليطّلعوا عليها ويأخذوا بها في حال كانت تحمل قيمة مضافة لما هو قائم.

وأظهرت نتائج التحليل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نُفذت اتساقًا عاليًا بنسبة تراوحت من 80- 90% بين إصدارات المركز من كتب الطالب؛ والتمارين والأنشطة؛ ودليل المعلم وكل من الإطار العام للمناهج الأردنية، والأطر الخاصة بكل مبحث، والمعايير العالمية المعتمدة في إعداد المناهج وتقييمها، بالإضافة إلى معايير الجودة المعتمدة في المركز للإصدارات المختلفة من الكتب، علمًا بأنه تم حتى الآن استخدام هذه التقنية للتأكد من جودة كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم للصفوف الثاني والخامس والثامن، والعمل جار على تقييم ما تبقى في مختلف الصفوف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز برفع جودة المحتوى التعليمي واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تطوير العملية التعليمية في الأردن، ضمن توجه المركز نحو استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في بناء جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وثقة.

MENAFN04052025000151011027ID1109505300

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث