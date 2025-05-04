اعتماد الذكاء الاصطناعي لتقييم اصدارات مركز تطوير المناهج

خبرني - بدأ المركز الوطني لتطوير المناهج بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وحدة ضمان الجودة، بصفته أداة مساندة تعزز من عمليات التقييم والتحليل إلى جانب جهود المقيّمين من الخبراء التربويين.

ويُعدّ الذكاء الاصطناعي رافدًا إضافيًا في عمل وحدة ضمان الجودة، حيث يُسهم في تحليل إصدارات المركز من الإطار العام للمناهج، والكتب المدرسية، وكتب التمارين والأنشطة، وأدلة المعلم، بما يتيح قراءة رقمية دقيقة تدعم عمليات المراجعة والتقييم التربوي.

وبحسب بيان صحفي للمركز، تجري مشاركة نتائج التحليل التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع رؤساء فرق تأليف وتطوير المباحث المختلفة، ليطّلعوا عليها ويأخذوا بها في حال كانت تحمل قيمة مضافة لما هو قائم.

وأظهرت نتائج التحليل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نُفذت اتساقًا عاليًا بنسبة تراوحت من 80- 90% بين إصدارات المركز من كتب الطالب؛ والتمارين والأنشطة؛ ودليل المعلم وكل من الإطار العام للمناهج الأردنية، والأطر الخاصة بكل مبحث، والمعايير العالمية المعتمدة في إعداد المناهج وتقييمها، بالإضافة إلى معايير الجودة المعتمدة في المركز للإصدارات المختلفة من الكتب، علمًا بأنه تم حتى الآن استخدام هذه التقنية للتأكد من جودة كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم للصفوف الثاني والخامس والثامن، والعمل جار على تقييم ما تبقى في مختلف الصفوف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المركز برفع جودة المحتوى التعليمي واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تطوير العملية التعليمية في الأردن، ضمن توجه المركز نحو استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في بناء جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وثقة.