اتحاد الكرة: الـ VAR أولوية .. وكلفته التقديرية مليون دولار

خبرني - أكّد رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية النائب محمد هديب، أن كرة القدم الأردنية تحظى برعاية ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأحد بحضور نائب سمو الأمير علي بن الحسين، مروان جمعة، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار.

وأشار هديب إلى النقلة النوعية التي تشهدها كرة القدم الأردنية على مستوى المنطقة والقارة، متطلعا إلى تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشدد هديب، إلى جانب النواب رند الخزوز، ومؤيد العلاونة، على التزام مجلس النواب بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للاتحاد، عبر تسهيل الإجراءات التشريعية وتحديث الأنظمة واللوائح بما يسهم في مأسسة العمل الرياضي وتعزيز مكانة كرة القدم الأردنية.

من جانبه، أكد جمعة على العلاقة التشاركية القائمة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم ومجلس النواب، مشددا على أهمية دعم المرحلة المقبلة باعتبارها مفصلية في تاريخ الكرة الأردنية.

ولفت إلى ضرورة تعديل الأنظمة والتشريعات لمواكبة التوجه الوطني نحو خصخصة الأندية بعد انتهاء مشوار المنتخب الوطني في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار جمعة إلى أن استحداث تقنية الفيديو المساعد"VAR" يأتي في مقدمة أولويات الاتحاد، موضحا أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو مليون دولار.

بدورها، أوضحت نصار، أن الرؤية الملكية رسمت خارطة طريق واضحة لدعم المنتخب الوطني، من خلال كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة جعفر حسان، والذي تضمن خطة متكاملة الأركان لدعم قطاع الرياضة.

وأضافت نصار أن الاتحاد وضع قبل عامين استراتيجية شاملة ترتكز على التمكين المالي والإداري، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال استراتيجية تجارية وتسويق رياضي يعزز موازنة الاتحاد، مؤكدة أن الاحتراف في كرة القدم يتطلب موارد مالية كبيرة وتعاونا مؤسسيًا شاملاً لتقوية البنية التحتية ودعم المنتخبات الوطنية.