الفراية : معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كان سببا في وقوع حوادث قاتلة

الفراية : معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كان سببا في وقوع حوادث قاتلة
خبرني - نظّمت مديرية الأمن العام، الأحد، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، وتحت رعاية وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية وفعاليات شعبية، احتفالها السنوي بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وذلك تحت شعار "تمهّل... أمامك حياة".
وأكّد وزير الداخلية مازن الفراية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أنّ هذا اليوم يمثل وقفة تأمل بين ما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد السلامة المرورية، وما تفرضه الحوادث من خسائر مؤلمة، تستوجب منا مواصلة العمل الجاد لترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون والآخرين، مشيراً إلى أن قانون السير الجديد لعام 2023، يأتي في طليعة الجهود التنظيمية الرامية إلى تحسين بيئة الطريق.
وبيّن الفراية أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024–2026، وخطتها التنفيذية، شكّل خطوة فارقة في عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية ولجانه في المحافظات.
وأشار إلى معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كان سببا في وقوع حوادث قاتلة.
من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، العميد نورز هاكوز، أن المديرية تبنّت نهج التطوير المستمر لخططها المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز بيئة مرورية أكثر أماناً، تقوم على إنفاذ القانون بعدالة، وتكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات.
وتخلل الحفل تكريم عدد من المؤسسات والأفراد، حيث كرّم وزير الداخلية محافظة إربد وبلدية سحاب، إلى جانب نخبة من السائقين العسكريين والمدنيين المثاليين، ممن حافظوا على سجلات مرورية نظيفة خالية من الحوادث والمخالفات. كما كرم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، تقديراً لدوره الفاعل في دعم جهود التوعية المرورية وشراكته المستمرة مع الأمن العام.
واختُتم الحفل بجولة في المعرض المروري، الذي تضمن أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في المجال المروري والحد من الحوادث.
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