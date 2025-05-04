الفراية : معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كان سببا في وقوع حوادث قاتلة

خبرني - نظّمت مديرية الأمن العام، الأحد، في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب، وتحت رعاية وزير الداخلية مازن الفراية، وبحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية وفعاليات شعبية، احتفالها السنوي بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وذلك تحت شعار "تمهّل... أمامك حياة".

وأكّد وزير الداخلية مازن الفراية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أنّ هذا اليوم يمثل وقفة تأمل بين ما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد السلامة المرورية، وما تفرضه الحوادث من خسائر مؤلمة، تستوجب منا مواصلة العمل الجاد لترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون والآخرين، مشيراً إلى أن قانون السير الجديد لعام 2023، يأتي في طليعة الجهود التنظيمية الرامية إلى تحسين بيئة الطريق.

وبيّن الفراية أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024–2026، وخطتها التنفيذية، شكّل خطوة فارقة في عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية ولجانه في المحافظات.

وأشار إلى معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كان سببا في وقوع حوادث قاتلة.

من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، العميد نورز هاكوز، أن المديرية تبنّت نهج التطوير المستمر لخططها المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز بيئة مرورية أكثر أماناً، تقوم على إنفاذ القانون بعدالة، وتكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات.

وتخلل الحفل تكريم عدد من المؤسسات والأفراد، حيث كرّم وزير الداخلية محافظة إربد وبلدية سحاب، إلى جانب نخبة من السائقين العسكريين والمدنيين المثاليين، ممن حافظوا على سجلات مرورية نظيفة خالية من الحوادث والمخالفات. كما كرم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، تقديراً لدوره الفاعل في دعم جهود التوعية المرورية وشراكته المستمرة مع الأمن العام.

واختُتم الحفل بجولة في المعرض المروري، الذي تضمن أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في المجال المروري والحد من الحوادث.