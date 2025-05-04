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فتح باب استيراد الليمون في الاردن

فتح باب استيراد الليمون في الاردن

2025-05-04 07:12:55
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قررت لجنة الروزنامة الزراعية الدائمة فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي.

جاء القرار نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار الليمون داخل الأسواق المركزية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى قرابة دينارين.

وقالت وزارة الزراعة ان ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق، حيث انخفضت كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار إلى 90 طناً يومياً في نيسان، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً.

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