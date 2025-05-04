فتح باب استيراد الليمون في الاردن
خبرني - قررت لجنة الروزنامة الزراعية الدائمة فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي.
جاء القرار نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار الليمون داخل الأسواق المركزية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى قرابة دينارين.
وقالت وزارة الزراعة ان ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق، حيث انخفضت كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار إلى 90 طناً يومياً في نيسان، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً.
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