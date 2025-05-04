والد أطفال ضحايا حريق أبو علندا يكشف سبب الحريق

خبرني - كشف والد الأطفال الأربعة الذين قضوا في الحريق المأساوي داخل سكن تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا، أن السبب الرئيسي للحريق كان نتيجة تلف في الأسلاك الكهربائية وتهالك الأباريز داخل السكن، نافياً ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن السبب يعود لاستخدام شاحن أو هاتف.

وأكد الأب المكلوم أن أبناءه لم يمتلكوا هواتف من الأساس، مشيرًا إلى أن تمديدات الكهرباء الرديئة وتآكلها هي ما أدى إلى وقوع الكارثة التي أفقدته أطفاله، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات.

وأضاف أنه سبق وأن طالب بنقله من السكن عدة مرات بسبب سوء البنية التحتية الكهربائية، وذلك من خلال مخاطبة مدير الأوقاف المسؤول، دون استجابة، محمّلاً مسؤولية ما جرى للإهمال في الصيانة وغياب الإجراءات الوقائية داخل السكن.