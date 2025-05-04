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أبو عبيدة يشيد بالهجمات اليمنية على إسرائيل: أنتم منا ونحن منكم

أبو عبيدة يشيد بالهجمات اليمنية على إسرائيل: أنتم منا ونحن منكم

2025-05-04 07:12:53
(MENAFN- Khaberni)

خبرني – وجّه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحية إلى اليمن، مشيدًا بالهجمات التي تنفذها ضد الكيان الإسرائيلي، والتي وصفها بـ"الدقيقة" و"المتجاوزة لأكثر المنظومات تطورًا في العالم".

وقال أبو عبيدة في بيان صحفي: "المجد لليمن، صنو فلسطين، وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم، وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوان".

وأكد أن اليمن يصعّد من هجماته على قلب الكيان الصهيوني، مصيبًا أهدافه بدقة عالية، متحديًا أعتى المنظومات الدفاعية.

وختم بالقول: "سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم"، في إشارة إلى وحدة الموقف والمصير بين الشعبين الفلسطيني واليمني في مواجهة الاحتلال والعدوان.

MENAFN04052025000151011027ID1109505295

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