أبو عبيدة يشيد بالهجمات اليمنية على إسرائيل: أنتم منا ونحن منكم

أبو عبيدة يشيد بالهجمات اليمنية على إسرائيل: أنتم منا ونحن منكم
خبرني – وجّه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحية إلى اليمن، مشيدًا بالهجمات التي تنفذها ضد الكيان الإسرائيلي، والتي وصفها بـ"الدقيقة" و"المتجاوزة لأكثر المنظومات تطورًا في العالم".
وقال أبو عبيدة في بيان صحفي: "المجد لليمن، صنو فلسطين، وهي تواصل تحديها لأعتى قوى الظلم، وتأبى الخنوع أو الانكسار رغم ما تتعرض له من عدوان".
وأكد أن اليمن يصعّد من هجماته على قلب الكيان الصهيوني، مصيبًا أهدافه بدقة عالية، متحديًا أعتى المنظومات الدفاعية.
وختم بالقول: "سدد الله رميكم، وبارك جهادكم، وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم"، في إشارة إلى وحدة الموقف والمصير بين الشعبين الفلسطيني واليمني في مواجهة الاحتلال والعدوان.
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