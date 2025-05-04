حصيلة الدوري الاردني .. 350 هدفا في 132 مباراة

خبرني - ب أسدل الستار ليلة أمس، على أحداث منافسات دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025، الذي شارك فيه 12 فريقا، حيث توج فريق الحسين اربد بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، فيما هبطت فرق الصريح وشباب العقبة ومعان ومغير السرحان لمصاف أندية الدرجة الأولى.

وشهدت جولات الدوري الكثير من الأحداث والمفارقات، خاصة فيما يتعلق باستقطاب مدربين واستبعاد آخرين وإبرام عقود مع محترفين أجانب من مختلف الجنسيات، وإبعاد آخرين، إلى جانب التحديات المالية التي أرهقت جميع الأندية بدون استثناء.

وشهد الدوري تسجيل 350 هدفا خلال 132 مباراة، وهي مباريات كامل الموسم الكروي الذي بدأ خلال آب الماضي وانتهى رسميا يوم أمس.

وشهدت فرق المحترفين تغييرات كثيرة في المدربين، ولكن المفارقة الأكبر، هي تولي المدرب أحمد هايل تدريب فريق الفيصلي بداية الدوري، قبل أن تتم إقالته بعد مباراتين فقط، ليعود مدربا لفريق الحسين اربد قبل انتهاء الدوري بثلاث مباريات، خلفا للمدرب البرتغالي جواو موتا، ليتمكن هايل من تحقيق إنجاز في 3 مباريات، وبالتالي قيادة الحسين اربد للقب الدوري.

واعتبر المدرب الوطني محمد عبابنة، أن نهاية الدوري الحالي جاءت دراماتيكية، بعد أن اعتقد الجميع أن الدوري ذهب للوحدات، قبل أن تنقلب الأمور في الدقيقة الأخيرة من مباراة الوحدات والرمثا، وبالتالي ذهاب الدوري للحسين اربد.

وقال العبابنة، "الأسابيع الأخيرة من الدوري شهدت إثارة وندية، خاصة خلال السباق نحو اللقب بين فريقي الوحدات والحسين اربد، قبل أن ينجح الحسين في حسم اللقب في الدقائق الأخيرة في مشهد مثير جذب اهتمام الجميع".

بدوره، قال المشجع عيسى الجبر، إن الدوري الحالي لم يشهد إقبالا كبيرا من قبل الجماهير لحضور المباريات في الملعب، وذلك بسبب الظروف الإقليمية والصعوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري ارتفع نوعا ما في المباريات الأخيرة، وأن ضعف الحضور الجماهيري سينعكس سلبا على المردود المادي للأندية.

وجاء تتويج الحسين بلقب النسخة الـ 72 للدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2024/2025، بعد فوزه على شباب الأردن 4-1، في المباراة التي انتهت ليلة أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من البطولة، ليحسم اللقب لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

وسجل أهداف الحسين كل من رزق بني هاني د. 17، محمود المرضي د.25، يوسف أبوجلبوش د.45+3، ومجدي العطار د.90+5، بينما أحرز هدف شباب الأردن الوحيد حمزة النعيم في الدقيقة 70.

في المقابل، شهدت مواجهات الجولة الأخيرة تعادل الوحدات مع ضيفه الرمثا 1-1، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق مهند سمرين د. 62، قبل أن يدرك عبدالله المنيص التعادل للرمثا د. 90، ليستقر الوحدات ثانيا بفارق نقطة عن الحسين.

كما فاز الفيصلي على مغير السرحان بثلاثية نظيفة، عبر أمادو موتاري (48 و86) وأحمد عرسان (88)، ليحسم الفريق الأزرق المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 39 نقطة.

وانتهت مواجهة الأهلي والصريح بالتعادل 3-3، سجل للأهلي عزالدين أبوالسعود د.44، أحمد عبدربه د.45+2، وعمر خضر د.71، فيما سجل محمد العكش للصريح هدفين د.29+د.85، وأضاف عبدالله الشعيبات الهدف الثالث د.87.

وحقق معان فوزاً على السلط بهدف دون رد حمل توقيع إبراهيم الرواد د.45، فيما تعادل شباب العقبة مع الجزيرة 1-1، حيث سجل للعقبة محمد الجوهري د.75، وأحرز غيث المدادحة هدف التعادل للجزيرة د.88.

ومع اختتام منافسات البطولة، استقر فريق الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الثاني بـ 52، ثم الفيصلي ثالثاً بـ 39، يليه الرمثا بـ 33، السلط 32، الجزيرة 30، الأهلي 26، شباب الأردن 25، الصريح 21، شباب العقبة 20، معان 18، ومغير السرحان 13.

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