حصيلة الدوري الاردني .. 350 هدفا في 132 مباراة
خبرني - ب أسدل الستار ليلة أمس، على أحداث منافسات دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025، الذي شارك فيه 12 فريقا، حيث توج فريق الحسين اربد بلقب البطولة عن جدارة واستحقاق، فيما هبطت فرق الصريح وشباب العقبة ومعان ومغير السرحان لمصاف أندية الدرجة الأولى.
وشهدت جولات الدوري الكثير من الأحداث والمفارقات، خاصة فيما يتعلق باستقطاب مدربين واستبعاد آخرين وإبرام عقود مع محترفين أجانب من مختلف الجنسيات، وإبعاد آخرين، إلى جانب التحديات المالية التي أرهقت جميع الأندية بدون استثناء.
وشهد الدوري تسجيل 350 هدفا خلال 132 مباراة، وهي مباريات كامل الموسم الكروي الذي بدأ خلال آب الماضي وانتهى رسميا يوم أمس.
وشهدت فرق المحترفين تغييرات كثيرة في المدربين، ولكن المفارقة الأكبر، هي تولي المدرب أحمد هايل تدريب فريق الفيصلي بداية الدوري، قبل أن تتم إقالته بعد مباراتين فقط، ليعود مدربا لفريق الحسين اربد قبل انتهاء الدوري بثلاث مباريات، خلفا للمدرب البرتغالي جواو موتا، ليتمكن هايل من تحقيق إنجاز في 3 مباريات، وبالتالي قيادة الحسين اربد للقب الدوري.
واعتبر المدرب الوطني محمد عبابنة، أن نهاية الدوري الحالي جاءت دراماتيكية، بعد أن اعتقد الجميع أن الدوري ذهب للوحدات، قبل أن تنقلب الأمور في الدقيقة الأخيرة من مباراة الوحدات والرمثا، وبالتالي ذهاب الدوري للحسين اربد.
وقال العبابنة، "الأسابيع الأخيرة من الدوري شهدت إثارة وندية، خاصة خلال السباق نحو اللقب بين فريقي الوحدات والحسين اربد، قبل أن ينجح الحسين في حسم اللقب في الدقائق الأخيرة في مشهد مثير جذب اهتمام الجميع".
بدوره، قال المشجع عيسى الجبر، إن الدوري الحالي لم يشهد إقبالا كبيرا من قبل الجماهير لحضور المباريات في الملعب، وذلك بسبب الظروف الإقليمية والصعوبات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري ارتفع نوعا ما في المباريات الأخيرة، وأن ضعف الحضور الجماهيري سينعكس سلبا على المردود المادي للأندية.
وجاء تتويج الحسين بلقب النسخة الـ 72 للدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2024/2025، بعد فوزه على شباب الأردن 4-1، في المباراة التي انتهت ليلة أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من البطولة، ليحسم اللقب لصالحه للمرة الثانية على التوالي.
وسجل أهداف الحسين كل من رزق بني هاني د. 17، محمود المرضي د.25، يوسف أبوجلبوش د.45+3، ومجدي العطار د.90+5، بينما أحرز هدف شباب الأردن الوحيد حمزة النعيم في الدقيقة 70.
في المقابل، شهدت مواجهات الجولة الأخيرة تعادل الوحدات مع ضيفه الرمثا 1-1، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق مهند سمرين د. 62، قبل أن يدرك عبدالله المنيص التعادل للرمثا د. 90، ليستقر الوحدات ثانيا بفارق نقطة عن الحسين.
كما فاز الفيصلي على مغير السرحان بثلاثية نظيفة، عبر أمادو موتاري (48 و86) وأحمد عرسان (88)، ليحسم الفريق الأزرق المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 39 نقطة.
وانتهت مواجهة الأهلي والصريح بالتعادل 3-3، سجل للأهلي عزالدين أبوالسعود د.44، أحمد عبدربه د.45+2، وعمر خضر د.71، فيما سجل محمد العكش للصريح هدفين د.29+د.85، وأضاف عبدالله الشعيبات الهدف الثالث د.87.
وحقق معان فوزاً على السلط بهدف دون رد حمل توقيع إبراهيم الرواد د.45، فيما تعادل شباب العقبة مع الجزيرة 1-1، حيث سجل للعقبة محمد الجوهري د.75، وأحرز غيث المدادحة هدف التعادل للجزيرة د.88.
ومع اختتام منافسات البطولة، استقر فريق الحسين بصدارة ترتيب الفرق برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الثاني بـ 52، ثم الفيصلي ثالثاً بـ 39، يليه الرمثا بـ 33، السلط 32، الجزيرة 30، الأهلي 26، شباب الأردن 25، الصريح 21، شباب العقبة 20، معان 18، ومغير السرحان 13.
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