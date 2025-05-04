التشيك تقدم منحة لمركز الحسين للسرطان
خبرني - وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع سفارة جمهورية التشيك، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم الحكومة التشيكية منحة لتزويد مركز الحسين للسرطان بمجموعة من المعدات والأجهزة الطبية التي من شأنها دعم البنية التحتية العلاجية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدّمة لمرضى السرطان في الأردن والمنطقة.
وقّعت الاتفاقية سيلفا بافلاسوفا القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية التشيك في الأردن، ونسرين قطامش، المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان.
وأكدت قطامش على أهمية هذا التعاون الدولي، مشيرة إلى أنّ هذه الشراكة ستحدث فرقًا ملموسًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مركز الحسين للسرطان، الأمر الذي يعزز فرص العلاج الناجح ويوفر رعاية صحية متكاملة للمرضى.
فيما قالت بافلاسوفا: "تحرص جمهورية التشيك على مواصلة دعم القطاع الصحي في الأردن للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأضافت أن الهدف الرئيسي من هذا التبرع هو تعزيز قدرة مركز الحسين للسرطان على استيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى السرطان. مُبدية إعجابها وتقديرها للمهنية والتفاني الواضح للكادر الطبي في المركز، ونجاحه في توفير أفضل علاج لجميع المرضى الذين يستقبلهم".
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