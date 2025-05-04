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التشيك تقدم منحة لمركز الحسين للسرطان

التشيك تقدم منحة لمركز الحسين للسرطان

2025-05-04 07:12:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية مع سفارة جمهورية التشيك، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم الحكومة التشيكية منحة لتزويد مركز الحسين للسرطان بمجموعة من المعدات والأجهزة الطبية التي من شأنها دعم البنية التحتية العلاجية وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدّمة لمرضى السرطان في الأردن والمنطقة.

وقّعت الاتفاقية سيلفا بافلاسوفا القائمة بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية التشيك في الأردن، ونسرين قطامش، المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان.

وأكدت قطامش على أهمية هذا التعاون الدولي، مشيرة إلى أنّ هذه الشراكة ستحدث فرقًا ملموسًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مركز الحسين للسرطان، الأمر الذي يعزز فرص العلاج الناجح ويوفر رعاية صحية متكاملة للمرضى.

فيما قالت بافلاسوفا: "تحرص جمهورية التشيك على مواصلة دعم القطاع الصحي في الأردن للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأضافت أن الهدف الرئيسي من هذا التبرع هو تعزيز قدرة مركز الحسين للسرطان على استيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى السرطان. مُبدية إعجابها وتقديرها للمهنية والتفاني الواضح للكادر الطبي في المركز، ونجاحه في توفير أفضل علاج لجميع المرضى الذين يستقبلهم".

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