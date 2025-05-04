الأنظار على باول هذا الأسبوع.. وضبابية الرسوم تحاصر البنوك المركزية العالمية

MENAFN - Al-Bayan) يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي وضعاً حرجاً. مع تركيزهم على التضخم، يميل مسؤولو البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حين يجتمعون في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد تتزايد، ويواصل الرئيس دونالد ترامب وبعض مسؤولي إدارته الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

في ظل هذا الوضع، ربما يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد شعر بالارتياح إثر البيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة، والتي أظهرت قفزة قوية في الوظائف بشهر أبريل بلغت 177 ألف وظيفة. طالما ظلت سوق العمل قويةً، يمكن للاحتياطي الفيدرالي تبرير بقائه على موقفه بسهولة أكبر.

في الوقت نفسه، أظهر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي استمرار تراجع ضغوط الأسعار ببطء. وبينما يرحب باول ورفاقه عادةً بمثل هذا التباطؤ، فإن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات قد تُعيق التقدم الذي أحرزوه في مجال التضخم.

في الواقع، يُعدّ عدم اليقين العامل المهيمن الآن بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم. يسعى البيت الأبيض إلى إبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تغيّر المشهد الاقتصادي مرة أخرى، وتشكّل كابوساً لكل من يحاول التنبؤ بالظروف الاقتصادية المستقبلية.

أولوية متجددة

نتوقع أن يُعارض باول تسعير السوق، وأن يشير إلى أولوية متجددة لاستقرار الأسعار. وقد أعرب مسؤولون مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، وعضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، عن مخاوفهم من احتمال تراجع توقعات التضخم. ومع إضافة بيانات الوظائف القوية لشهر أبريل إلى ذلك، فإنه لا يوجد ضغط يُذكر لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

ويواصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة تحسباً لاستمرار انكماش التضخم وضعف النمو الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية. لكن التضخم في منطقة اليورو استقر بشكل غير متوقع في تقرير صدر يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر آخر للتضخم الأساسي.

مثال آخر على ضبابية الحرب التجارية: تخلى بنك كندا في أبريل عن عادته المعتادة المتمثلة في إصدار توقعات أساسية. وبدلاً من ذلك، أصدر سيناريوهين محتملين ـ ومختلفين تماماً ـ يعتمدان على كيفية تطور نزاع كندا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

يشهد جدول البيانات الاقتصادية الأمريكية هدوءاً خلال الأسبوع الجاري. غداً الاثنين، يصدر معهد إدارة التوريدات مؤشر الخدمات لشهر أبريل. وسيركز الاقتصاديون بعد ذلك على بيانات طلبات إعانة البطالة بحثاً عن أي مؤشرات على تزايد عمليات تسريح العمال. قفزت الطلبات الأولية في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع طلبات نيويورك المرتبطة بعطلة الربيع.

في كندا، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، مارك كارني، بترامب خلال هذا الأسبوع، وسيبدأ أيضاً في تشكيل حكومته.

قد تُظهر بيانات الوظائف ضعفاً مستمراً، وستعكس أرقام تجارة السلع لشهر مارس الرسوم الجمركية، وسيقدم تقرير الاستقرار المالي لبنك كندا نظرة ثاقبة على قدرة الشركات والأسر على تجاوز ركود محتمل.

في أماكن أخرى، من المقرر اتخاذ العديد من قرارات السياسة النقدية، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وبولندا، ورفعها في البرازيل، وعدم حدوث أي تغيير في السويد والنرويج.

آسيا

ستشهد المنطقة بيانات حول نشاط المصانع والخدمات في عدد من الدول، بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة والهند، مما يوفر نظرة أولية على تأثير رسوم ترامب الجمركية.

يبدأ الأسبوع بقرار باكستان بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات مع جارتها الهند.

في اليوم نفسه، تنشر سنغافورة بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس، بينما من المرجح أن تُظهر الأرقام الصادرة عن إندونيسيا انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

في اليوم التالي، تنشر الصين تقرير كايكسين للنشاط الاقتصادي لشهر أبريل، في وقت تُظهر فيه المؤشرات في جميع أنحاء آسيا تدهوراً مفاجئاً بسبب الحرب التجارية التي شنها ترامب. فيتنام تستعد لإصدار سيل من البيانات المنتظرة، من التضخم إلى التجارة ومبيعات التجزئة، بينما أستراليا - التي شهدت في الانتخابات التي أُجريت يوم السبت عودة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط إلى السلطة بأغلبية متزايدة - تعلن عن تصاريح البناء.

يوم الأربعاء، ستنشر نيوزيلندا والفلبين تقارير التوظيف، بينما ستُظهر بيانات من تايلاند انخفاضاً محتملاً في أسعار المستهلكين في أبريل.

من المقرر أن يُبقي البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عند 3%، بينما من المرجح أن تكشف بيانات الربع الأول أن الاقتصاد الفلبيني حافظ على زخمه في العام الجديد.

يوم الجمعة، ستتجه جميع الأنظار إلى بيانات التجارة الصينية لشهر أبريل، وهو الشهر الأول منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في ((يوم التحرير)) ورد بكين.

تأتي مجموعة بيانات رئيسية أخرى من اليابان، حيث سيركز المستثمرون على الأجور الحقيقية بعد انخفاضها للشهر الثاني على التوالي في فبراير. ستصدر كوريا الجنوبية بيانات ميزان المدفوعات، بينما تنشر إندونيسيا بيانات ثقة المستهلكين. وأخيراً، سيراقب المستثمرون باهتمام بيانات التضخم الصينية يوم السبت.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك انجلترا تكاليف الاقتراض يوم الخميس. واستناداً إلى توقعات تأخذ في الاعتبار هجمات الرسوم الجمركية الشرسة التي أطلقها ترامب، فعلى الأرجح سيخفّض المسؤولون أسعار الفائدة رغم ضغوط الأسعار التي أبقت التضخم أعلى من 2% بشكل ملحوظ.

بعد ذلك، سيُحلل المستثمرون تصريحات المحافظ أندرو بيلي، حيث يتوقع المراقبون في الوقت الحالي أن يُبقي صانعو السياسات في المملكة المتحدة على وتيرة بطيئة لكنها متواصلة لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

قد تُظهر قرارات البنوك المركزية بدول الشمال الأوروبي في اليوم نفسه حالة من الترقب والانتظار لدى المسؤولين:

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي السويدي سعر الفائدة عند 2.25% للاجتماع الثاني. ظل التضخم مرتفعاً حتى مع إظهار مؤشر النمو ركوداً محتملاً في الربع الأول. ومع خفض الاقتصاديين لتوقعاتهم بشأن توسع الاقتصاد، تتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام.

أما في النرويج، يُتوقع أيضاً أن يمتنع مسؤولو البنك المركزي عن تحريك سعر الفائدة، تماشياً مع توقعاتهم في مارس بخفضين فقط هذا العام، من المرجح أن يبدآ في سبتمبر. صرحت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا فولدن باتشي، بأن ارتفاع التضخم الأخير لا يبدو مؤقتاً بأي حال. رغم أن البلاد لديها تعاملات تجارية مباشرة محدودة مع الولايات المتحدة، لكن المسؤولين قلقون من الآثار غير المباشرة لحرب الرسوم الجمركية العالمية.

ومن المقرر صدور قرارات مرتبطة بالسياسة النقدية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية:

حيث يستعد البنك المركزي البولندي لخفض تكاليف الاقتراض يوم الأربعاء لأول مرة منذ 19 شهراً. يأتي ذلك في أعقاب تحول مفاجئ من المحافظ آدم غلابينسكي نحو تخفيف السياسة النقدية، والذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة في 18 مايو الجاري.

في اليوم التالي، في براغ، قد يُقرّ صانعو السياسات التشيكيون التخفيض الأخير لأسعار الفائدة لهذه الدورة. وقد أثارت نائبة محافظ البنك الوطني التشيكي، إيفا زامرازيلوفا، هذا الاحتمال في مقابلة يوم الاثنين، كما تبنى المحافظ أليس ميتشل موقفاً مشابهاً.

يُنتظر صدور قرار صربي يوم الخميس بعد أن أبقى المسؤولون على تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر السابع في أبريل، على خلفية ارتفاع التضخم وأشهر من الاحتجاجات السياسية.

قرارات أفريقية

يوم الأربعاء، من المقرر أن تُبقي موريشيوس سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% لاحتواء ضغوط الأسعار وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وبعد يوم، يُرجح أن يُخفّض البنك المركزي الأوغندي تكاليف الاقتراض. لا يزال التضخم أقل من المعدل المستهدف البالغ 5%، كما ظل الشلن مستقراً إلى حد كبير منذ منتصف أبريل.

ستكون السياسة النقدية محور تركيز مؤتمر ريكيافيك الاقتصادي في نهاية الأسبوع. وسيحضر المؤتمر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وعدد من محافظي البنوك المركزية من الولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا.

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه السنوي خارج مقره الرئيسي في بورتو بالبرتغال، يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُدرج على جدول الأعمال مراجعة استراتيجية البنك المركزي.

في بيانات منطقة اليورو، قد تلفت الأرقام الصناعية الانتباه، مع صدور بيانات الإنتاج في كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب طلبيات المصانع الألمانية.

قد تُظهر البيانات الصادرة من سويسرا يوم الاثنين انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وسيتحدث رئيس البنك المركزي مارتن شليغل في اليوم التالي. ومن المقرر أيضاً صدور أرقام أسعار المستهلكين من السويد والنرويج والمجر.

تصدر تركيا بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تسجل ثباتاً في النسبة السنوية عند 38%. رغم ذلك، فمن المرجح نمو تضخم الأسعار الشهري بعد أن أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار.

أمريكا اللاتينية

من المقرر صدور بيانات من البنك المركزي الأرجنتيني، ووحدة سيتي المصرفية المحلية في المكسيك، وبيانات البنك المركزي البرازيلي من خلال استطلاع ((فوكس)) الأسبوعي لخبراء الاقتصاد.

الخبر السار لبنك البرازيل المركزي، قبيل اجتماعه المقرر يومي 6 و7 مايو، هو أن توقعات التضخم تبدو وكأنها تستقر أخيراً.

لكن الخبر السيئ هو أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق. يتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 14.75% يوم الأربعاء. وفي يوم الجمعة، تشير التوقعات المبكرة إلى أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل تُظهر ارتفاعاً عن 5.48% وهي القراءة المسجلة في الشهر السابق.

على عكس البرازيل، لا يعاني البنك المركزي في بيرو من مشكلة تضخم، ولا يحتاج اقتصاده إلى أي تحفيز. تشير التوقعات إلى أن رئيس البنك خوليو فيلاردي وزملاءه سيُبقون على سعر الفائدة عند 4.75% لاجتماعهم الرابع.

في غضون ذلك، يُصدر البنك المركزي الكولومبي تقريره ربع السنوي للسياسة النقدية يوم الاثنين، متضمناً توقعات مُحدثة وتحليلاً للسيناريوهات.

نشر البنك المركزي الكولومبي يوم الثلاثاء محضر اجتماعه الذي انعقد في 30 أبريل، والذي أعلن فيه المسؤولون عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 9.25%. ويتوقع أوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلع البنك المركزي آراءهم تخفيضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس هذا العام والعام المقبل.

وإضافة إلى البرازيل، ستصدر المكسيك وكولومبيا وتشيلي تقارير أسعار المستهلكين لشهر أبريل.

قد تشهد تشيلي وكولومبيا انخفاضاً معتدلاً في التضخم، بينما من المرجح أن تشهد البرازيل والمكسيك ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المستهلك، حيث سترتفع في المكسيك متجاوزةً الحد الأقصى لمستهدف البنك المركزي البالغ 4%.