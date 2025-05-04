موقع "سبيس إكس" في تكساس يتحول إلى مدينة باسم "ستاربيس"

MENAFN - Al-Bayan) من المقرر أن يتم إعادة تسمية منطقة في جنوب ولاية تكساس الأمريكية، والتي تضم شركة الفضاء ((سبيس إكس)) المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتصبح ((ستاربيس))، وذلك بعد أن صوتت أغلبية واضحة من السكان، ومعظمهم من موظفي ((سبيس إكس))، لصالح تحويل المستوطنة رسمياً إلى مدينة.

وفي تصويت، أول من أمس، وافق 212 من أصل نحو 300 مقيم يحق لهم التصويت على التغيير، فيما عارضه ستة أشخاص فقط.

وتقع المدينة الجديدة في جنوب شرق ولاية تكساس بالقرب من الحدود مع المكسيك، وتمتد على مساحة تقدر بنحو 3.75 كيلو مترات مربعة بالقرب من مصنع ((سبيس إكس))، الذي ينتج صاروخ ((ستارشيب))، المصمم للسفر إلى كوكب المريخ.

كما انتخب السكان بوبي بيدن، مدير ((سبيس إكس))، عمدة لهم.

كما عبر ماسك عن سعادته بالموافقة على المدينة الجديدة، وقال، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ((إكس))، إن ستاربيس ((أصبحت الآن مدينة حقيقية!)).

ويأتي ذلك بعدما رفضت مقاطعة كاميرون خططاً لبناء المزيد من المساكن لموظفي شركة ((سبيس إكس)). وبصفتها مدينة الآن ستكون ستاربيس قادرة على الموافقة على مشاريع البناء بنفسها.

ويُعد إنشاء هذه المدينة نجاحاً لإيلون ماسك بعدما ترأس لجنة الكفاءة الحكومية ((دوج))، التي كلفها البيت الأبيض خفض الإنفاق العام، لكنها أخفقت في تحقيق أهدافها.

وهو يواجه صعوبات كبيرة مع شركته لصناعة السيارات ((تيسلا)). وقال ماسك إنه سيستأنف تدريجياً عمله في شركاته.

وأنشأت شركة ((سبايس إكس)) مجمعها الصناعي في هذه المنطقة الساحلية الرطبة، التي يحدها نهر ((ريو غراندي)) ومساحات طبيعية، لإجراء اختبارات وعمليات إطلاق صواريخ. والموقع يعمل منذ عام 2019.