رئيس مجلس النواب يهنئ أمين عام مجلس الشورى بمناسبة منحها جائزة التميز البرلماني العربي

رئيس مجلس النواب يهنئ أمين عام مجلس الشورى بمناسبة منحها جائزة التميز البرلماني العربي
وأشاد بجهود أعضاء السلطة التشريعية والأمانات العامة في تمثيل مملكة البحرين، ونيل الثقة البرلمانية من الاتحادات والمنظمات البرلمانية، وتبوء المناصب القيادية، ونيل المراكز المتقدمة، والجوائز المتميزة، التي تؤكد المكانة الرفيعة لمملكة البحرين إقليميًا ودوليًا.
وهنأ رئيس مجلس النواب، كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بمناسبة منحها جائزة التميز البرلماني العربي (فئة أمين عام البرلمان) من الاتحاد البرلماني العربي، خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد، والمنعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها كريمة محمد العباسي في تطوير العمل في الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتعاون مع الأمانات العامة في المجالس التشريعية العربية، وما تتمتع به من خبرة وكفاءة، تعكس نجاح فريق البحرين، وتقدم المرأة البحرينية، وتمثيل البلاد بالصورة المشرفة.
وأعرب عن تمنياته للسيدة كريمة العباسي دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها، وخدمة السلطة التشريعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
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