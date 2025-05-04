رئيس مجلس النواب يهنئ أمين عام مجلس الشورى بمناسبة منحها جائزة التميز البرلماني العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن الإنجازات المتواصلة للدبلوماسية البرلمانية البحرينية في المحافل العربية والإقليمية والدولية، هي ثمرة الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد بجهود أعضاء السلطة التشريعية والأمانات العامة في تمثيل مملكة البحرين، ونيل الثقة البرلمانية من الاتحادات والمنظمات البرلمانية، وتبوء المناصب القيادية، ونيل المراكز المتقدمة، والجوائز المتميزة، التي تؤكد المكانة الرفيعة لمملكة البحرين إقليميًا ودوليًا.

وهنأ رئيس مجلس النواب، كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بمناسبة منحها جائزة التميز البرلماني العربي (فئة أمين عام البرلمان) من الاتحاد البرلماني العربي، خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد، والمنعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها كريمة محمد العباسي في تطوير العمل في الأمانة العامة لمجلس الشورى، والتعاون مع الأمانات العامة في المجالس التشريعية العربية، وما تتمتع به من خبرة وكفاءة، تعكس نجاح فريق البحرين، وتقدم المرأة البحرينية، وتمثيل البلاد بالصورة المشرفة.

وأعرب عن تمنياته للسيدة كريمة العباسي دوام التوفيق والسداد في أداء مهامها، وخدمة السلطة التشريعية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.