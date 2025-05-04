قمة الكويت للبناء منصة استراتيجية لإبراز دور البلاد كوجهة رائدة في البناء والتنمية



تعتبر "الأولى من نوعها في الكويت" وستجمع خبرات دولية ومحلية القمة ستتيح للقطاع الخاص لاستعراض قدراته والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين

تنطق يوم غد الاثنين (قمة الكويت للبناء 2025) بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع البناء والتطوير في البلاد برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري.

وتناقش القمة أحدث المستجدات في مجال البناء والتشييد بما يتسق مع تنفيذ رؤية (كويت جديدة 2035) كما ستتيح للقطاع الخاص فرصة استعراض قدراته والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لـ(قمة الكويت للبناء 2025) الدكتور خالد مهدي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن هذه القمة تعتبر منصة استراتيجية لإبراز دور الكويت كوجهة رائدة في البناء والتنمية.

وأضاف مهدي أن القمة تعد "الأولى من نوعها في الكويت" وستجمع خبرات دولية ومحلية وتعرض تقنيات حديثة لتسليط الضوء على استعداد الكويت لمشاريع التنمية الكبرى.

وأوضح أنها تمثل فرصة لإبراز المشاريع الكبرى والبنية التحتية الطموحة مما يعزز صورة الكويت كوجهة استثمارية جاذبة حيث ستروج لقطاعات البناء المستدام مثل المباني الخضراء والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر ما يشكل مصادر اقتصادية متنوعة وغير تقليدية كما تدفع نحو تبني الاقتصاد المعرفي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد دور القمة في دعم القطاع الخاص أكد أنها ستتيح للقطاع الخاص فرصة استعراض قدراته والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين ما يزيد من فرص الأعمال معتبرا إياها نافذة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مما يعزز من قدرات القطاع الخاص التنافسية ويرفع معايير الجودة والكفاءة.

وأشار إلى أهمية القمة في بناء شراكات بين الشركات المحلية والأجنبية وتاليا زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع إقليميا ودوليا إضافة إلى دورها في إيجاد مناخ لتبادل الخبرات فيما يخص دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع وإدارة الطاقة وأنظمة السلامة مما يحسن الكفاءة ويسرع الإنجاز ويقلل المخاطر.

وذكر مهدي أن القمة ستعمل على تحفيز الشركات على تبني الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالبناء والتخطيط لما لذلك من دور حيوي في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية وخفض الهدر والتكاليف.

وأكد أن القمة تستهدف تعزيز دور الشركات المحلية من خلال التفاعل المباشر مع الشركات العالمية ما يعمل على استمرارية استقطابها عبر إظهار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمدن المستدامة وتحولات الطاقة.

وقال مهدي إن الجمع بين جذب الشركات العالمية وتعزيز دور نظيرتها المحلية هي الاستراتيجية المثلى لخلق بيئة محفزة على الابتكار والتميز ورفع مستوى قطاع البناء والتطوير.

ونوه بدور القمة وتأثيرها الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتعزز موقع دولة الكويت في صناعة البناء إقليميا وعالميا مشيرا إلى أن فعاليات القمة ستتضمن تكريم شخصيات ومشاريع وشركات متميزة في التطوير والتنمية الوطنية.