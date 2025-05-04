  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سحب وفقدان الجنسية من 14 شخصا

سحب وفقدان الجنسية من 14 شخصا

2025-05-04 07:07:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم، مرسوما و3 قرارات بسحب وفقدان الجنسية الكويتية من 14 شخصا، ونص المرسوم رقم 78 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من شخصين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، فيما نص القرار الأول رقم 441 لسنة 2025 على سحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، فيما نص القرار الثاني رقم 465 لسنة 2025 على أن تسحب شهادة الجنسية الكويتية من 9 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارا بفقد الجنسية الكويتية من سيدتين.

MENAFN04052025000130011022ID1109505283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث