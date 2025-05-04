سحب وفقدان الجنسية من 14 شخصا
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم، مرسوما و3 قرارات بسحب وفقدان الجنسية الكويتية من 14 شخصا، ونص المرسوم رقم 78 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من شخصين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، فيما نص القرار الأول رقم 441 لسنة 2025 على سحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد الأشخاص وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، فيما نص القرار الثاني رقم 465 لسنة 2025 على أن تسحب شهادة الجنسية الكويتية من 9 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارا بفقد الجنسية الكويتية من سيدتين.
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