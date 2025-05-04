تعديل اختصاصات لجنة التظلمات الخاصة بالجنسية
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة لسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، ونص القرار على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (الأولى فقرة أولى، الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم 207/ أولا لسنة 2025 المشار إليه النصوص الآتية:
(مادة أولى - فقرة أولى)
«تنشأ لجنة لنظر التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، وتتبع مجلس الوزراء).
مادة ثانية: «تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت عنهم أو فقدوا جنسيتهم الكويتية، أو ممن سحبت منهم شهادة الجنسية، والنظر فيها وبحثها ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها».
مادة ثانية
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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