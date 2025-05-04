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تعديل اختصاصات لجنة التظلمات الخاصة بالجنسية

تعديل اختصاصات لجنة التظلمات الخاصة بالجنسية

2025-05-04 07:07:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار مجلس الوزراء بتعديل القرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة لسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، ونص القرار على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (الأولى فقرة أولى، الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم 207/ أولا لسنة 2025 المشار إليه النصوص الآتية:

(مادة أولى - فقرة أولى)

«تنشأ لجنة لنظر التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، وتتبع مجلس الوزراء).

مادة ثانية: «تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت عنهم أو فقدوا جنسيتهم الكويتية، أو ممن سحبت منهم شهادة الجنسية، والنظر فيها وبحثها ودراستها، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها».

مادة ثانية

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

MENAFN04052025000130011022ID1109505282

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